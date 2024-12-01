Оборона України тримається, попри сильний тиск рф: аналітик про головні труднощі для ЗСУ

Підполковник Тоомас Вялі, заступник начальника оперативного управління Генерального штабу Збройних сил Естонії, прокоментував стан російсько-української війни. За його словами, минулий тиждень характеризувався ворожими атаками на енергетичну інфраструктуру України, пише видання ERR.

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«Вже 1010 днів Україна протистоїть агресивній росії, і її оборона тримається — не зломлена, попри всі труднощі, — сказав Вялі. - Наразі Україна постає перед труднощами з боєприпасами вітчизняного виробництва».

Минулого тижня росія завдала демонстративного удару ракетою середньої дальності РС-26 по місту Дніпро. За словами Вялі, така атака викликає занепокоєння, тому що в той час, як Україна дотримується міжнародних правил війни, коли йдеться про удари безпілотників, росія цього не робить.

За даними аналітиків, також збільшилася кількість атак «подвійного удару» — методу нападу, який кваліфікується як військовий злочин, при якому перший точковий удар влучає в ціль, а потім по тому ж місцю наноситься ще один удар.

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«Мета — знищити рятувальників, медичний персонал і всіх, хто прийшов на допомогу», — пояснив полковник.

Якщо у 2022 році було зафіксовано шість подвійних атак, а у 2023 році — десяток, то цього року було зафіксовано 20 подвійних атак.

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«Це дуже погано і свідчить про те, що росією керують бандити», — кажуть естонські аналітики.

На політичному рівні на результат війни також вплине обрання Дональда Трампа президентом.

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«Обрання Трампа призвело до кадрових призначень, — сказав Вялі. - Хоча президент путін, можливо, сподівався, що звідти вийдуть такі баламути, в реальності це все ще яструби — колишні генерали спецназу, які збираються розплутати цей українсько-російський вузол за допомогою спеціального посланника по Україні».

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