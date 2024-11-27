Не лише міни: експерт про проблеми з іншими боєприпасами та пояснює їхню причину

Збройні сили України відчувають серйозні проблеми з якістю мінометних мін, що поставляються у війська. Як повідомляють з передових позицій, подібні боєприпаси часто не вибухають, а за даними ЗМІ контроль якості мінометних мін часто навіть не здійснюється.

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Але як пише військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, така проблема має по-своєму неминучий характер. Причому не тільки з мінами ОФ-843Б для 120-мм мінометів.

Так, проблеми з ОФ-843Б експерт пояснює неякісними тротилом і порохами, що й призводить до відсутності детонації мін, у чому також провина і низької якості як головних детонаторів В-429 і М-12, так і самого наповнювача — тротилу.

Експерт пояснює це зростанням попиту на тротил і порох у всьому світі, що спричиняє їхній дефіцит. У самій Україні ще ніколи у своїй історії не виробляли стільки артилерійських боєприпасів, як сьогодні. І ось тут виникає питання…

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«Як в умовах гострого дефіциту порохів і тротилу, ми нарощуємо в рази, настільки швидко, виробництво якісної продукції, не маючи при цьому досвіду такого масштабного виробництва? А ось ніяк. Нарощування можливе тільки при застосуванні сурогатів і в напівкустарних умовах, продукція, вироблена в яких навряд чи б пройшла технічний контроль як на самому виробництві, так і військове приймання перед передачею в підрозділи. Отже, ні в першому, ні в другому випадку жодного контролю не здійснювалося», — підкреслює експерт.

Ба більше, за словами Олександра Коваленка, проблеми є і, наприклад, зі 122-мм гаубичними снарядами ОФ-462 АТ-45, які отримують як наповнювач амотол і менш потужні порохові заряди Ж-10. Цей же компонент присутній і в низці 120-мм ОФ-843Б АТ-45 і 82-мм О-832ДУ АТ-50. Їхня відмінність у значно меншій потужності, оскільки амотол це суміш аміачної селітри та тротилу.

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«І все це пов'язано з тим, що у Європи не вистачає пороху, основний елемент якого — це бавовняна целюлоза, провідним постачальником якої в ЄС був Китай. А віднедавна Пекін і зовсім згорнув поставки цього компонента в Європу, абсолютно ненароком каталізувавши там порохову кризу», — резюмує експерт.

Раніше повідомляли про те, що ЗСУ успішно застосовують високоточні артилерійські снаряди виробництва США.

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