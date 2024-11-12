Залишається тільки один шлях: як підтвердити стаж, якщо в архіві даних немає

Експерт з пенсійного права Сергій Коробкін, який розповів про сумні підсумки першого в історії аудиту ефективності роботи Пенсійного фонду України, звернув увагу на ще один нюанс щодо пенсійних виплат.

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Зокрема, трудовий стаж, набутий до 2004 року, зазвичай підтверджується даними трудової книжки. Але є немало випадків, коли певні періоди не зараховуються до стажу через різні причини. Зокрема, в одному з листів до видання «На пенсії» йдеться, що через смерть бухгалтера, організація не встигла передати до архіву дані.

У відповіді на звернення Коробкін нагадав, що стаж, набутий до 2004 року, дійсно підтверджується насамперед даними трудової книжки.

«Якщо трудова книжка оформлена належним чином, то вважаємо, що у зарахуванні цього стажу вам відмовили безпідставно», — пояснює експерт.

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Тільки якщо в трудовій книжці немає відповідних записів, або, припустімо, є виправлення, не завірені належним чином, то Пенсійний фонд може вимагати уточнюючі документи, наприклад, довідку з місця роботи або з архіву.

«Звісно, в Пенсійному фонді можуть поставити під сумнів достовірність деяких документів і здійснити відповідну перевірку. Врешті-решт ми не знаємо усіх обставин вашої справи. Але якщо все так, як описано у листі, то дії посадовців суперечать постанові Кабміну № 637», — пояснив він.

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В такому випадку Сергій Коробкін радить оскаржити відмову у зарахування стажу в обласному управлінні ПФУ або у Головному офісі Пенсійного фонду.

«Інакше питання доведеться вирішувати у судовому порядку», — пише експерт.

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Тобто навіть у випадку відмови залишиться ще один, можливо єдиний вихід — звернення до суду.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Сергій Коробкін попередив українців про те, що у частини з них пенсії скоро почнуть «згоряти». А також нагадав алгоритм дій для запобігання таким випадкам.

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