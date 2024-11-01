Помітно змінився: що сталося з принцом Вільямом після того, як у Кейт Міддлтон діагностували рак

Принц Вільям сильно змінився після того, як у Кейт Міддлтон діагностували онкологію. У березні Кейт опублікувала відео, в якому розкрила свій діагноз. Зараз вона закінчила курс хімієтерапії. Король Чарльз теж бореться з раком, проте його стан погіршується.

ВІДЕО ДНЯ

Експертка з мови тіла Джуді Джеймс сказала Daily Mail, що, схоже, ніби принц Уельський змінив свої пріоритети після страшних діагнозів в його рідних. пише hindustantimes.com.

«Нещодавня зміна стилю Вільяма, його простіший вигляд і менш формальна мова тіла, схоже, вказують на зростаючу впевненість щодо оновлення його пріоритетів після хвороб Кейт і батька», — сказала Джеймс.

Влітку Вільям вперше з’явився з бородою, також було помічено, що він частіше обирає повсякденне вбрання. Під час нещодавнього візиту до Фонду НФЛ його бачили в тонкому блейзері, штанах чиносах і білих кросівках.

РЕКЛАМА

Принц Вільям змінився незабаром після того, як Кейт поділилася відео, розповівши про завершення лікування від раку.

«Не можу передати вам, яке це полегшення, що я нарешті закінчила хімієтерапію, — сказала тоді Кейт. - Останні дев’ять місяців були неймовірно важкими для нас, для сім’ї. Життя, яким ви його знаєте, може змінитися миттєво, і нам довелося знайти спосіб переміщатися в бурхливих водах і невідомою дорогою. Ця подорож є складною, страшною та непередбачуваною для всіх, особливо для найближчих людей… Це також ставить вас віч-на-віч із власною вразливістю у спосіб, про який ви ніколи раніше не думали…»

Раніше повідомлялося, що Вільям «не дозволяв Кейт почуватися ізольованою» під час боротьби з раком.

РЕКЛАМА

«Він дуже надійна, сильна людина. Вона не почувається ізольованою завдяки Вільяму, який поруч з нею, — розповіло джерело People у березні. — Мова йде про її підтримку та її відчуття підтримки. Це спільні зусилля. Вона зовсім не почувається ізольованою».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що стало відомо, з ким вночі спить принц Вільям, і це не тільки його дружина.

РЕКЛАМА

252

Читайте нас у Facebook