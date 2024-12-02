«Сюрприз» під ялинку: у частини мешканців багатоквартирних будинків збільшаться платіжки

Якщо в НБУ впевнені, що тарифи будуть зростати тільки з 2026 року, то представники місцевої влади думають інакше й використовують будь-яку можливість для підвищення плати хоча б за частину послуг.

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Зокрема, у деяких регіонах вирішили підвищити вартість послуги з управління багатоквартирним будинком. Так, тарифний «сюрприз» торкнеться мешканців Луцька, йдеться у повідомленні на сайті міськради.

Але, як показує практика, підвищення цін в одному регіоні стає негативним «досвідом», який намагаються «перейняти» в інших регіонах.

Так, для закарпатців з нового року куб холодної води буде дорожчим за 100 гривень. А жителям Миколаєва доведеться платити за тепло навіть влітку.

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Щодо Луцька — місцева влада заявила, що питання перерахунку цін на послуги з управління багатоквартирним будинком назрівало вже довго. Тариф, за словами комунальників, востаннє змінювали ще у 2020 році. За цей час багато що змінилося і не на користь постачальників послуг.

«Ріст цін на електроенергію, комплектуючі та запчастини, підняття мінімальної заробітної плати — все це сильно вплинуло на ціну послуги», — йдеться у повідомленні.

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Через збільшення видатків житлово-комунальні підприємства працюють на межі можливостей, оскільки грошей ледь вистачає на їхню діяльність.

«Надавач послуг, тобто управитель будинку, повинен повідомити мешканців будинку про те, що є намір переглядати кошторис», — йдеться у повідомленні.

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Проєкт рішення про підвищення тарифів планують винести на одне з найближчих засідань виконавчого комітету Луцької міської ради.

Також нагадаємо, що зростання тарифів на всі комунальні послуги може очікувати українців вже у 2025 році. На думку голови Спілки споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, вже наступного року платити за електроенергію, газ, опалення та воду українці будуть більше. Причинами він називає заяви українських політиків щодо необхідності доведення вартості електроенергії до ринкового рівня, а також отримання Києвом фінансування від МВФ та вимоги МВФ з цього приводу, які прописані у меморандумі з фондом.

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