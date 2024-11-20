Україна має зробити більше, щоб зміцнити свої позиції: радник Байдена про те, що потрібно для перемоги

Радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю PBS News заявив, що не тільки системи озброєнь мають вирішальне значення у війні.

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«Йдеться про людські ресурси, і, на нашу думку, Україна повинна зробити більше, щоб зміцнити свої позиції з точки зору кількості сил, які вона має на лінії фронту. Йдеться про боєприпаси і про всі інші речі, які складають національну силу країни, її моральний дух, згуртованість, промислову базу, — сказав він. — Ми надали танки. Ми надали винищувачі F-16. Ми надали Himars. Ми надали Patriot. Ми надали багато з того, про що казали раніше, що ми не надамо. І справа не в минулому. Це, скоріше, сьогодні Україна опинилася в більш складному становищі на полі бою, що свідчить про те, що немає прямої лінії між цими системами озброєнь і тим, як вона поводиться на полі бою».

Салліван зауважив, що Київ вистояв, коли ніхто цього не очікував.

«Країна перебувала під загрозою бути стертою з лиця землі. І завдяки хороброму українському народу, його винахідливості та мужності, а також завдяки президенту Джо Байдену, який згуртував країни з усього світу, ми захистили Київ, ми захистили Україну, і Україна і надалі буде процвітаючою демократією, яка спиратиметься на західні інституції в майбутньому. І я не вірю, що щось, що станеться далі, змінить це», — резюмував Джейк Салліван.

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Раніше повідомлялося, що ЄС через пів року затримки передав Україні мільйон боєприпасів.

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