Вбивці українських баскетболістів отримали тюремні терміни у Німеччині

Регіональний суд Ессена (Німеччина) виніс вирок у справі про вбивство у лютому 2024 року українських баскетболістів — 17-річного Володимира Єрмакова та 18-річного Артема Козаченка, повідомляє Spiegel.

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Інцидент стався 10 лютого в Оберхаузені. Артем Козаченко разом зі своїм співвітчизником та партнером по команді ART Giants (U19) з Дюсельдорфа Володимиром Єрмаковим зазнав нападу кількох підлітків ножами та кийками на головному залізничному вокзалі міста. Між українцями та місцевими школярами ще в автобусі шляхом на вокзал почався конфлікт. Після виходу з автобуса один із підлітків завдав баскетболістам ударів ножем. 17-річний Єрмаков помер у лікарні за кілька годин. За життя 18-річного Козаченка медики боролися 10 днів.

За інформацією видання, у скоєнні злочину було визнано винними чотирьох підлітків 14—16 років. Двох засудили до позбавлення волі на 10 років, ще двох засуджено на 8,5 року.

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Суд, який проходив у закритому режимі, також зазначив, що у діях підсудних не було виявлено ксенофобських мотивів. Наголошено, що обвинувачені діяли, «розуміючи, що їм не потрібна причина для вбивства». Хоча раніше прокуратура передбачала, що злочин міг бути пов'язаний з тим, що жертви були українцями. Юні злочинці принесли свої вибачення сім'ями загиблих.

Адвокати підсудних оголосили про намір подати апеляцію, оскільки вироки ще не набули чинності.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній баскетболіст збірної України загинув унаслідок ракетного обстрілу Львова.

Фото Федерації баскетболу України, spiegel. de

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