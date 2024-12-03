Куди далі: Кейт Міддлтон та принц Вільям на роздоріжжі

Кейт Міддлтон, яка повністю одужала і має плани на Різдво, переживає гіркий момент, коли вона бореться з рішенням, яке може визначити майбутнє принца Джорджа. Оскільки його час у школі у Ламбруці добігає кінця, принцеса Уельська та принц Вільям перебувають на роздоріжжі щодо того, куди їхньому старшому синові піти далі.

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У той час як Вільям прагне, щоб Джордж дотримувався королівської традиції, відвідуючи Ітон, Кейт, як повідомляється, виступає за змішану школу — коледж Марлборо, її власну альма-матер, за словами інсайдера. У пари троє дітей: одиннадцятирічний принц Джордж, дев'ятирічна принцеса Шарлотта та шестирічний принц Луї, пише The Hindustan Times.

Королівська експертка Кеті Ніколл, розмовляючи з журналістами, зазначила, що Кейт Міддлтон, яка сама досягла успіху у навчанні у змішаній школі в Мальборо, дуже хоче, щоб Джордж відчув щось подібне.

«Кейт воліє, щоб Джордж був у школі спільного навчання, щоб він міг бути зі своїми братом і сестрою, як Кейт була в Мальборо зі своєю сестрою Піппою та братом Джеймсом, — пояснює Кеті. — Для неї це було дуже щасливе шкільне життя, але Вільям має дуже приємні спогади про Ітон, який має довгу історію з аристократами та членами королівської родини».

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Повідомляється, що Джордж підтримує ідею відвідувати Ітон, але його віддана та далекоглядна мати, Кейт, як кажуть, «розбита» цією перспективою.

Незважаючи на важкий рік, коли Кейт Міддлтон лікувалася від раку, її діти знаходили втіху в стабільності, яку забезпечувала їхня школа. За словами Кеті Ніколл, діти, особливо Джордж, насолоджувалися відчуттям «нормальності», коли Джордж грав у футбол зі своїми друзями, поки Кейт була в лікарні. Ця стабільність дозволяла дітям мати спокійне, щасливе дитинство, навіть у важкі часи.

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Раніше повідомлялося, яким Кейт Міддлтон та принц Вільям бачать майбутнє молодших дітей.

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