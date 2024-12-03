Хитрий хід: нардеп розкрила таємне значення роздачі українцям «тисячі Зеленського»

Анонсована президентом України Володимиром Зеленським «Зимова єПідтримка» — це спроба перерахувати населення в Україні, а також виявити тих чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Про це заявила народна депутатка від «Слуги народу», заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк, інформує Радіо Свобода.

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«Насправді я вже давно вважаю і говорила про це відверто, що, як на мене, оця тисяча, як і інші програми експериментального проєкту „Національний кешбек“ розраховані на те, щоб порахувати скільки осіб взагалі є в державі Україна і проживають постійно на території держави, не є на окупованих територіях і не виїхали за кордон. Тобто, це, як на мене, спроба перерахувати населення», — сказала вона.

Народна депутатка припускає, що іншою ідеєю цієї програми є спроба виявити тих чоловіків, які потенційно уникають мобілізації.

«У нас мільйон чоловіків десь ховається. Вони не виїхали за кордон, вони не люди з інвалідністю, вони не заброньовані. Тобто це люди, які умовно, теоретично приховуються від виконання свого конституційного обовʼязку з захисту батьківщини. Якщо наприклад у родині є два чоловіки, які підлягають мобілізації, і дві жінки, то на них це чотири тисячі, гривень. І звісно стимулювати якимось чином отримати ці кошти, можна лише якщо сума буде більша ніж тисяча гривень, це буде три-чотири тисячі гривень на родину… Хтось зареєструється з чоловіків. Тому що чотири тисячі — краще, ніж дві», — сказала народна депутатка.

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Також Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що люди, які отримають «тисячу Зеленського» у відділенні «Укрпошти» зможуть її витратити лише там же — на купівлю товарів, які пропонує «Укрпошта» або на оплату комунальних послуг.

Разом з тим, генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський повідомив, що кошти можна буде витратити також на поповнення мобільного, купівлю ліків, придбання продуктів харчування та побутової хімії, передплату вітчизняних видань.

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Як писали «ФАКТИ», днями у «Дії» розпочався прийом заявок на «тисячу Зеленського».

Фото: mykyivregion.com.ua

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