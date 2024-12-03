Без права застави: підозрюваному у скоєнні гучної ДТП у Дніпрі обрали запобіжний захід

У Дніпрі суд розглянув справу смертельної ДТП на Набережній Заводській. 19-річному підозрюваному обрали запобіжний захід, інформує Суспільне Дніпро.

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Він проведе під вартою 60 діб, до 30 січня 2025 року, без права внесення застави. Підозрюваний вже був судимий до цього.

У сторони захисту потерпілих було побоювання, що пасажир BMW може покинути територію України. 19-річний підозрюваний свою провину не визнав та не став коментувати, чи був він за кермом у момент аварії.

За попередніми даними поліції, водій легковика BMW поблизу зупинки громадського транспорту «Дитячий комбінат» зіткнувся з автомобілем Ford. Внаслідок аварії на місці події загинула 10-річна пасажирка Ford. Водій цього авто та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей були травмовані та потрапили до лікарні.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно прикордонник загинув внаслідок інциденту на блокпосту на Одещині.

Фото: Суспільне Дніпро

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