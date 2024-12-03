Близнюкам — «Дама Мечів», Водоліям — «Король Кубків»: передбачення за картами Таро на середу, 4 грудня

Події поточного тижня визначаються «четвіркою жезлів». Всім знакам зодіаку тарологи рекомендують налаштовуватись на позитив. Згідно з картами, Таро день, 4 грудня, обіцяє бути насиченим подіями як зовнішніми, так і внутрішніми, пише slovofraza.com.

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КОЗЕРІГ — П'ятірка Жезлів

Козерогам доведеться виявити витривалість та захищати свої позиції. Потрібно бути готовими продемонструвати свої навички та зберігати впевненість.

ВОДОЛІЙ — Король Кубків

Водоліям потрібно демонструвати турботу та увагу до близьких. Це допоможе зміцнити їхні стосунки з близькими людьми та налагодити довіру.

РИБИ — Туз Денаріїв

Риб у цей день супроводжуватиме вдача, особливо у фінансових справах. Потрібно закласти міцний фундамент для майбутніх успіхів.

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ОВЕН — Десятка Кубків

Для Овнів цього дня може статися знайомство із цікавими людьми. Потрібно звернути увагу на те, як їх веде доля цього дня.

ТЕЛЕЦЬ — Паж Денаріїв

Тельцям відкриється шлях до нових матеріальних можливостей. Їм слід використати цей момент для реалізації практичних ідей.

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БЛИЗНЮКИ — Дама Мечів

Близнюкам потрібно буде ухвалити важливе рішення, яке позбавить їх обмежень. Для них настає час для ясності думок та дій, що ведуть до свободи.

РАК — Двійка Кубків

Ракам цього дня інтуїція допоможе налаштуватися на позитив. У них з'явиться шанс зміцнити зв'язок із своєю другою половинкою.

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ЛЕВ — Паж Жезлів

У Левів можливі цікаві перспективи в роботі чи особистому житті. Їм важливо зберегти натхнення у стосунках із коханою людиною.

ДІВА — Дама Денаріїв

Дівам потрібно зберегти зосередженість на своїх цілях. Їм треба пам'ятати, що успіх приходить до тих, хто терплячий та впевнений у своїх діях.

ТЕРЕЗИ — Лицар Жезлів

Прагнення Терезів до активних дій може призвести до несподіваних результатів. Не варто соромитися висловлювати свої емоції цього дня.

СКОРПІОН — Четвірка Кубків

Скорпіонам потрібно знайти радість у дрібницях і не варто зациклюватись на негативних емоціях. Варто подивитись на речі з іншого боку.

СТРІЛЕЦЬ — Четвірка Денаріїв

Стрільцям потрібно відкрити нові можливості. Ризиковані дії можуть принести більше користі, ніж обережність.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали фінансовий гороскоп на поточний тиждень для всіх знаків Зодіаку.

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