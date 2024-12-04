По 6,5 тисяч грн на кожну дитину: хто може отримати гроші від уряду за програмою «Тепла зима»

Окрім «тисячі від Зеленського», частина українців можуть отримати під час зими ще й гроші від уряду у розмірі 6,5 тисяч гривень.

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Про це пише видання «На пенсії».

Втім, отримати виплату в межах зимової підтримки від Кабміну, яка отримала назву «Тепла зима», можуть не всі українці, а лише:

- малозабезпечені сім’ї, які перебувають на обліку у соціальних службах через низькі доходи;

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- сім’ї ВПО, які виховують дітей або утримають дорослих людей з інвалідністю І групи. В такому випадку потрібно, щоб вони теж перебували на обліку як переселенці.

По 6,5 тисяч гривень держава обіцяє виплатити на кожну дитину в родині.

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Гроші можна витратити на теплий дитячий одяг та взуття. Проте, ніякого контролю за витратами зимової допомоги не буде. Тож гроші, за необхідністю, можна направити як на їжу, так і на комуналку, якщо теплі речі, наприклад, вже були куплені раніше. Жодних обмежень щодо торгових мереж чи сайтів, на яких можна придбати дитячі товари теж не буде.

Урядовці пообіцяли контролювати, аби гроші йшли лише на певні категорії товарів та спрямовувалися на прозорі рахунки. Наразі механізму контролю ще немає.

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Уряд також обіцяє розширювати перелік ініціатив, що забезпечать гідний рівень життя для всіх громадян. Зокрема, йдеться про березневу індексацію пенсій. Але насправді при зростанні інфляції це не покращить життя пенсіонерів та їхню купівельну спроможність.

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