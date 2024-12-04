Дружина ексфутболіста збірної Аргентини випала з 7-го поверху та розбилася: є підозрюваний (фото)

Колишнього футболіста низки іспанських клубів та збірної Аргентини 55-річного Фернандо Касереса звинувачують у вбивстві своєї 45-річної дружини Ракель Кандії, яка випала з 7-го поверху з вікна їхньої квартири в Буенос-Айресі і розбилася на смерть, повідомляє As. Раніше італійський футболіст отримав довічний термін за жорстоке вбивство коханої.

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За даними поліції, Касерес був єдиною людиною, яка перебувала в квартирі разом із дружиною в момент трагедії. Сім'я жінки, у якої залишилися троє дітей від колишнього шлюбу, звинувачує в тому, що сталося, колишнього футболіста. Нібито сусіди в останні години перед трагедією чули крики, що долинали з квартири Касереса.



Один із братів жертви заявив, що стосунки між парою були «досить агресивними з боку Касереса», і звинуватив його у жорстокому поводженні. «Він тримав її у пастці і не дозволяв виходити. Постійно чинив на неї тиск і не давав їй проводити недільні дні із сім'єю», — додав він.

Втім, як повідомляє Clarin, розтин показав, що «до падіння у жінки не було жодних травм», і що Кандія також «не мала жодних ознак захисту від можливого нападу». Тому всерйоз розглядаються версії нещасного випадку чи самогубства.

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До речі, колишня зірка футболу (24 матчі та 1 гол у футболці збірної Аргентини) з 2009 року пересувався на інвалідному візку. Він отримав кульове поранення в голову, коли намагався перешкодити викраденню автомобіля бандою молодих людей на околиці столиці Аргентини. Тоді Касерес втратив праве око, вісім тижнів перебував у медикаментозній комі з пробитим черепом, але вижив. Ба більше, з 2015 року Фернандо міг вставати з інвалідного візка (коли прибула поліція, він сидів на ліжку).

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Додамо, що за роки кар'єри центральний захисник Фернандо Касерес виступав на батьківщині за «Аргентинос Хуніорс», «Рівер Плейт» та «Бока Хуніорс», а в Європі пограв за іспанські «Сарагосу», «Сельту», «Валенсію» і «Кордову». Футболіст — чемпіон Аргентини, володар Кубка володарів кубків, Кубка Інтертото та Кубка Іспанії. У складі збірної країни (пліч-о-пліч з Дієго Марадоною та Габріелем Батістутою) Касерес завоював «золото» Кубка Америки-1993 і виступав на чемпіонаті світу-1994 у США.

Фернандо Касерес із Габріелем Батістутою

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної Італії розповів, як його батько зарубав матір сокирою.

Фото Clarin та із соцмереж

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