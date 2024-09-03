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Популярний комік склав присягу

16:25 3 вересня 2024
Андрій Лузан склав присягу

Популярний комік, лідер гурту «Леви на джипі» Андрій Лузан склав присягу. Нагадаємо, у липні 2024 року він вступив до лав ЗСУ. Про зміни Андрій повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі. За його словами тепер він вирушить на фахову підготовку до служби у Силах безпілотних систем. Андрій опублікував світлини зі своїм 3-ім взводом та подякою за навчання.

«Я дуже радий, що доля звела мене з крутими людьми від яких вдалося взяти знань і досвіду, — написав Лузан. — І що в мене вийшло хоч щось змінити для наступних курсантів в процесі навчання і їх перебування в таборі».

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Але перед початком служби комік обіцяє показати своїм шанувальникам новий проєкт. Подробицями, що саме це буде, він поки не ділиться.

«На Кийов, — підписав свої фото Андрій. — Буду якийсь час тут перед фаховою. Треба закрити монтаж усього контенту, що відзнімався на бзвп».

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Раніше комік шокував мережу своїм сніданком на навчанні.

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