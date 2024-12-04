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Шоу-бізнес

Виглядала більш «сексуальною» завдяки глибокому декольте: Дженніфер Лопес сходила на прогулянку з дочкою Еммою

17:00 4 грудня 2024
Декольте Дженніфер Лопес

Актриса та співачка Дженніфер Лопес, яка раніше розповідала, чому довго не могла знайти прийнятну роботу, зараз насолоджується життям. Зокрема, днями вона не відмовила собі у бажанні прогулятися з дочкою Еммою по блошиному ринку в Лос-Анджелесі.

Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Обидві були в розслаблених образах, але образ Лопес, навіть незважаючи на мішкуваті джинси, звичайно, все одно був «сексі» завдяки глибокому декольте.

Мама з донькою

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Ще «глибше» декольте Лопес продемонструвала вже наступного дня, побачивши світ у прозорому блискучому лонгсліві — в мережі жартують, що після розставання з Беном Аффлеком 55-річна Дженніфер весь час одягається в стилі «дивися, кого ти втратив».

Сексі-образ акторки

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Що стосується дочки співачки, 16-річної Емми, то їй цей стиль не близький: вона віддає перевагу оверсайзу, носить коротке волосся і поки не захоплюється макіяжем, як та ж Харпер Бекхем. До речі, Емма близько потоваришувала з дочкою Аффлека Серафіною, яка має схожий стиль в одязі — після розставання їхніх батьків дівчата продовжують спілкуватися, і це навіть попри те, що за чутками, Дженніфер вже перебуває у стосункаах зі справжнім «вікінгом».

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