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Сосна, ялинка чи ялиця: що краще обрати до різдвяно-новорічних свят

19:45 4 грудня 2024
Сосна, ялинка та ялиця

Вибір ідеальної ялинки на Різдво — непросте завдання. Ялина, ялиця чи сосна — кожне з цих дерев має свої унікальні характеристики, які можуть привабити або відштовхнути потенційних покупців. Вам потрібен інтенсивний аромат чи, можливо, довговічність і стійкість до осипання хвої? Або ви шукаєте дерево, безпечне для алергіків? Дізнайтеся про переваги та недоліки різних видів хвойних, щоб прийняти зважене рішення, радить видання Zielony Ogrodek.

Найсильніший аромат має ялина звичайна. Він настільки інтенсивний, що розноситься по кімнаті. Аромат дуже приємний і не викликає ніякого дискомфорту. Невеликі розміри ялини, щільна хвоя і гарний аромат приваблюють багатьох. Тому ялина є найпопулярнішим вибором. Однак її голки гострі й легко відпадають, що може бути проблематичним для сімей з маленькими дітьми. Ще одним недоліком цього дерева є те, що воно недовго зберігається в приміщенні — ялина звичайна протримається близько 2−3 тижнів.

Найдорожчою вважається ялиця, яка має привабливий зовнішній вигляд — має гарну конічну форму — і є найбільш довговічною. Це дерево може стояти до 6 тижнів. У ялиці голки м’які й не відпадають легко, що робить це деревце безпечним вибором для сімей з дітьми.

Найдешевша — сосна звичайна, хоча вона досить довговічна — може простояти у квартирі до місяця. Ще однією великою перевагою сосни є її приємний і досить інтенсивний смолистий запах, тоді як ялиця не має запаху зовсім. Крім того, хвоя нелегко опадає, а характерний сильний лісовий аромат для багатьох є невіддільним елементом свята.

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Однак вибір святкового дерева залежить від індивідуальних уподобань.

Фахівці радять заносити ялинку в дім тільки в день її прикрашання новорічними прикрасами (які можна зробити й власноруч). Перед цим дерево слід зберігати в прохолодному і темному місці з доступом води (ялинку можна поставити у відро з водою в гаражі чи підвалі або, зрештою, на балкон). Важливо, щоб ялинка зберігалася без сітки, тоді буде мати гарну форму. Довговічність дерева також можна продовжити, обрізавши стовбур на кілька сантиметрів, що дозволить дереву краще вбирати воду.

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Читайте також поради експертки зі стилю, як цього року модно прикрашати ялинку та оселю до Різдва та Нового року.

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