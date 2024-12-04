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Сім місяців вірили у диво: на Покровському напрямку загинув захисник з Вінниччини

20:33 4 грудня 2024
молодший сержант Василь Найда

У Тульчинській громаді попрощалися із загиблим захисником — Василем Найдою. На жаль, не судилося прожити довге та щасливе життя захиснику, якому у січні мало виповнитись 38 років.

«Василь виріс у великій і дружній сімʼї, де батьки виховували в свої дітях скромність, доброту, чесність, старанність, повагу до оточуючих, витримку, рішучість і сміливість. Чоловік отримав освіту за спеціальністю «секретар-референт права». Згодом працював робітником на місцевому підприємстві. Невдовзі Василь отримав вищу освіту за спеціальністю «мененджмент», — повідомляє Тульчинська громада.

У 2013 році у житті майбутнього воїна сталася ще одна знаменна подія — він одружився. Згодом сімʼя поповнились донечкою Мариною та синочком Вовочкою.

«Вихований на засадах відповідальності та патріотизму, він не стояв осторонь і у важкий для країни час пішов її захищати. 10 серпня 2023 року Василь був мобілізований в Збройні Сили України. Молодший сержант служив заступником командира бойової машини — навідником-оператором механізованого відділення. За героїзм, проявлений ним в боях з ворогом, був відзначений почесним нагрудним знаком «Золотий хрест».

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Довгих сім місяців сімʼя Найдів жила надіями та сподіваннями. До останнього надіялись отримати втішні новини. Проте дива не сталось. 17 травня 2024 року у районі населеного пункту Костянтинівка, Покровського району боєць загинув. Тільки тепер родина отримала результати ДНК-експертизи.

Поховали захисника з усіма належними військовими почестями на кладовищі рідного села Копіївка.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель прикордонника з Київщини.

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