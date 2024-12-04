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Двері повільно відчиняються: британські ЗМІ про не надто приємне майбутнє України

11:22 5 грудня 2024
Марк Рютте

Марк Рютте, новий генеральний секретар НАТО, вже має репутацію грізного політика, який чудово виживає. Він знає силу слів і образів, але він також знає, що те, що ви говорите публічно, не завжди збігається з тим, про що говорять за зачиненими дверима. Про це пише Адам Парсонс, європейський кореспондент видання Sky News.

«Коли я запитав його про можливість України поступитися землею в обмін на мирну угоду з росією, Рютте заговорив про необхідність для України бути в позиції сили — мати багаті запаси зброї та боєприпасів до мирного процесу. Коли б це не почалося, я б сказав, більше військової допомоги та менше дискусій про те, як міг би виглядати мирний процес. Але насправді форма потенційної угоди залишається в голові кожного», — пише журналіст.

За словами Патерсона, майже кожен дипломат, з яким він спілкувався, вважає неминучим те, що Україні доведеться відмовитися від частини своєї території.

«І це визнання потроху проникає в політичний дискурс у Києві. Тому важливим нюансом були коментарі Володимира Зеленського про „підконтрольну Україні Україну“. Двері повільно відчиняються», — вважає британський журналіст.

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Нагадаємо, раніше Рютте назвав не мудрим кроком ідею розміщення військ НАТО в Україні.

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