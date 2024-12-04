Однакові очі, губи та посмішки: Софія Ротару показала свою маму, на яку дуже схожа

Всупереч бажанню багатьох росіян зіпсувати настрій народній артистці Софії Ротару, вона завжди виглядає радісною, усміхненою та чарівною.



І в цьому, виявляється, Софія Михайлівна дуже схожа на свою маму, фото якої опублікувала в соціальній мережі, пише українське видання.

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Співачка з мамою

Мама й доня позують для фото на тлі гарної природи. Молодша ніжно обіймає старшу. Софія Михайлівна, на відміну від колишніх фото матусі, цю не підписала. Просто поставила емодзі у вигляді червоного серця.

Також у статті зазначається, що пані Олександри не стало 16 вересня 1997 року, а якби вона продовжувала жити, то у квітні 2024 року відзначила б 104-річчя.

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Також автор статті зазначає, що Олександра Іванівна протягом життя не змінювала стиль одягу. Була вбрана у хустку, однотонну сукню. Замість деяких зубів жінка мала золоті коронки. У вухах — скромні золоті сережки, напевно, подаровані донькою.

Як відомо, за своє непросте життя жінка з чоловіком виховали аж шестеро дітей. Старша Зінаїда осліпла внаслідок хвороби. Другою народилася Софія. Саме Зіна наполягла, щоб Соня ходила до музичної школи, й таким чином проклала їй майбутню дорогу на сцену. Є ще двоє менших братів та сестер. Хлопці залишилися жити в рідному селі Маршинці. А молодші сестрички Лідія та Ауріка перебралися, відповідно, до Чернівців та Києва.

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Нагадаємо, що у самої легендарної співачки Софії Ротару всього лише один син Руслан та двоє внуків — Анатолій та Соня. Зате всі гарні та красиві! До того ж внук продовжує займатися творчістю, і нещодавно внавіть випустив добірку власних пісень.

Фото instagram/sofiarotaru.official

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