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Необхідно: у США виступили із заявою про мобілізацію в Україні

18:31 5 грудня 2024
мобілізація в Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україні потрібно ухвалити складні рішення щодо подальшої мобілізації громадян для відбиття російської агресії. Про це також раніше говорив і радник президента Байдена Джейк Салліван.

«Це дуже важливо, тому що навіть за наявності грошей, боєприпасів, на передовій мають бути люди, щоб протистояти рф. Тому Україна має ухвалити непросте рішення про подальшу мобілізацію», — сказав він.

На думку Блінкена, ці рішення є необхідними. Разом з тим він додав, що кожен солдат повинний буде пройти навчання й отримати обладнання, необхідне для ефективного захисту країни.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з речником Полтавського обласного ТЦК та СП, майором Романом Істоміним: «Або ми комплектуємо підрозділи умовно мотивованими людьми, або заморожуємо війну і чекаємо наступного нападу росіян».

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