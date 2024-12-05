Необхідно: у США виступили із заявою про мобілізацію в Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україні потрібно ухвалити складні рішення щодо подальшої мобілізації громадян для відбиття російської агресії. Про це також раніше говорив і радник президента Байдена Джейк Салліван.

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«Це дуже важливо, тому що навіть за наявності грошей, боєприпасів, на передовій мають бути люди, щоб протистояти рф. Тому Україна має ухвалити непросте рішення про подальшу мобілізацію», — сказав він.

На думку Блінкена, ці рішення є необхідними. Разом з тим він додав, що кожен солдат повинний буде пройти навчання й отримати обладнання, необхідне для ефективного захисту країни.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з речником Полтавського обласного ТЦК та СП, майором Романом Істоміним: «Або ми комплектуємо підрозділи умовно мотивованими людьми, або заморожуємо війну і чекаємо наступного нападу росіян».

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