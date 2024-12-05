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Спорт

«Жирона» Циганкова вилетіла з Кубка Іспанії, програвши серію пенальті… польовому гравцю у воротах (відео)

10:49 5 грудня 2024
ФК Логроньєс

Іспанська «Жирона», з якої пішов українець Артем Довбик, сенсаційно вилітала з Кубка країни з футболу, програвши без травмованого Віктора Циганкова в серії післяматчевих пенальті «Логроньєсу» з другого дивізіону.

Все б нічого, якби не той факт, що у воротах господарів поля в «лотереї» був не голкіпер, а 19-річний лівий захисник Поль Арнау.

Справа в тому, що у додатковий час «зламався» голкіпер «Логроньєса» Енріке Ройо, а замін уже не було. От і довелося команді ставити у ворота польового гравця. І що ви думаєте: Арнау в серії пенальті відбив удар Абеля Руїса і вивів свою команду до наступного раунду турніру (4:3).

До речі, герой поєдинку Поль Арнау — син колишнього воротаря «Барселони» Франсеска Арнау. Ось тільки батько не став свідком подвигу свого сина — у 2021 році він наклав на себе руки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий воротар, який відбив чотири пенальті від «Барселони» у фіналі Кубка чемпіонів.

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Фото ФК «Логроньєс»

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