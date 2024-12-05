«Жирона» Циганкова вилетіла з Кубка Іспанії, програвши серію пенальті… польовому гравцю у воротах (відео)
Іспанська «Жирона», з якої пішов українець Артем Довбик, сенсаційно вилітала з Кубка країни з футболу, програвши без травмованого Віктора Циганкова в серії післяматчевих пенальті «Логроньєсу» з другого дивізіону.
Все б нічого, якби не той факт, що у воротах господарів поля в «лотереї» був не голкіпер, а 19-річний лівий захисник Поль Арнау.
Справа в тому, що у додатковий час «зламався» голкіпер «Логроньєса» Енріке Ройо, а замін уже не було. От і довелося команді ставити у ворота польового гравця. І що ви думаєте: Арнау в серії пенальті відбив удар Абеля Руїса і вивів свою команду до наступного раунду турніру (4:3).
@UDLogrones vs @GironaFC— #TitoGraba (@albert_tito5) December 4, 2024
Resubido #logrones #LaCopaMola #CopaDelRey @segundarfefinfo @ rfef293 483 @mouloss1 @GolSinVAR @udl_madrid @golenlasgaunas
До речі, герой поєдинку Поль Арнау — син колишнього воротаря «Барселони» Франсеска Арнау. Ось тільки батько не став свідком подвигу свого сина — у 2021 році він наклав на себе руки.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий воротар, який відбив чотири пенальті від «Барселони» у фіналі Кубка чемпіонів.
Фото ФК «Логроньєс»41
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