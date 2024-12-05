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Шоу-бізнес

І так все зрозуміло: Ірина Білик показала, який вигляд мала в дитинстві

13:53 5 грудня 2024
Ірина Білик

Популярна співачка Ірина Білик, яка нещодавно поділилася враженнями про поїздку до Японії, показала рідкісне фото. На своїй сторінці у соціальній мережі артистка виклала світлину зі свого дитинства та запропонувала шанувальникам вирішити, як її підписати. На фото маленька Іринка співає, одягнута в нарядну сукню, а її волосся прикрашає великий білий бант.

Ірина Білик в дитинстві

«Як підпишемо?» — поставила запитання співачка, і шанувальники з задоволенням стали пропонувати свої варіанти.

«Ірочка-зірочка», — запропонували у мережі.

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«Український діамант», — вирішили підписники.

«Майбутня артистка України», — написали у коментарях.

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«Тут і так по фото все зрозуміло — майбутня Зірка», — підтвердили фанати співачки.

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Нагадаємо, нещодавно співачка показала, який має вигляд без макіяжу.

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