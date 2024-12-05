Маємо розвіяти всі надії на швидкі переговори: політолог про наміри путіна

Карло Масала, політолог Університету Бундесверу в Мюнхені, розвіює надії на швидке припинення війни в Україні шляхом переговорів з росією. Російські війська наступають, що зміцнює переговорну базу для президента путіна. Йдеться в першу чергу не про Україну. кремль хоче виведення західних військ НАТО зі Східної Європи та створення нової глобальної архітектури безпеки, пише німецький сайт mdr.

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«росія знаходиться в ситуації сили. Вона значно просувається на Донбасі і відвоювала від 40 до 45 відсотків регіону. Можливо, вона здійснить великий наступ у Запорізькій області України, — каже Масала. — росія точно не буде вести жодних переговорів до вступу Дональда Трампа на посаду 20 січня 2025 року, тому що вона, швидше за все, захоче завоювати якомога більше території до того часу. Причина війни — неоімперська поведінка росії. Вони не можуть цього усунути, поки там є режим, який дуже чітко проголосив своєю метою знищення України».

На думку політолога, путін діє з позиції сили.

«Він хоче назавжди зберегти окуповані ним території. путін хоче, щоб уряд Зеленського був замінений. путін хоче, щоб європейська безпека була відкинута до рівня 1997 року. Це означає виведення всіх американських військ, які знаходяться будь-де в Польщі, Румунії тощо. Це його вимоги. Багато залежатиме від того, як на це відреагує адміністрація Трампа. Але на даний момент ми маємо розвіяти всі надії на швидкі переговори».

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Раніше «ФАКТИ» публікували думку аналітика про послаблення росії, що почнеться в середині 2025 року.

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