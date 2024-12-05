Меган Маркл розповіла, що насправді думає про Кейт Міддлтон
Герцог і герцогиня Сассекські, у яких досить напружені відносини з королівською родиною, оголосили про свої заручини сім років тому. Потім пара дала інтерв'ю та провела фотосесію в Кенсінгтонському палаці, колишній резиденції покійної матері Гаррі, принцеси Діани. На запитання про її першу взаємодію з Кейт Міддлтон Меган дала дивовижну відповідь: «Вона була чудовою», пише видання The Mirror.
Гаррі також розповів про свого батька, короля Чарльза, сказавши, що вони мали «кілька чаювань, зустрічей і всіляких зустрічей у нього», щоб познайомитися з родиною. Він додав: «Сім'я разом була абсолютною, ви знаєте, міцною підтримкою, і мої дідусь і бабуся також були чудовими протягом усього цього процесу».
Меган приєдналася, сказавши: «Вони були неймовірні».
У своїх документальних серіалах Netflix під назвою «Гаррі та Меган» герцогиня Сассекська пізніше описала співбесіду про заручини як «репетицію», порівнявши її з «організованим реаліті-шоу». Вона стверджувала, що їй наказали «показати перстень», і повідомила: «Нам не дозволили розповісти нашу історію».
Мішал Хусейн, який проводив інтерв’ю, відповів на коментарі Меган у журналі Saga.
«Коли герцогиня Сассекська сказала, що моє інтерв’ю з нею та Гаррі щодо заручин було „організованим реаліті-шоу“, я не знав, що з цим робити, — зізнався він. — Здавалося, вони продумували, яким буде їхнє нове життя і що шлюб означатиме для них. Не було нічого, що вказувало б на те, що станеться. Це були двоє людей, які були сповнені радості одне від одного і життя».
Всього через п’ять місяців після інтерв’ю Меган і Гаррі одружилися 19 травня 2018 року, на весіллі були присутні багато членів королівської сім’ї та друзів-зірок. Через два роки після весілля герцог і герцогиня Сассекські шокували шанувальників, оголосивши про своє рішення покинути королівську родину.
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