Ракам — «Дама Жезлів», Терезам — «Дама мечів»: передбачення за картами Таро на п'ятницю, 6 грудня
Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на 6 грудня. Вони впевнені, що день буде насичений подіями для кожного знака Зодіаку, пише slovofraza.com.
КОЗЕРІГ — Десятка Жезлів
Козерогам доведеться зустрітися з викликами та необхідністю докласти зусиль для досягнення мети. День навчить їх стійкості та готовності справлятися з труднощами.
ВОДОЛІЙ — Трійка Жезлів
Водоліям день підійде для аналізу своїх можливостей та визначення подальшого шляху. Їхні плани почнуть реалізовуватися, якщо вони виявлять рішучість і зосередяться на першочергових цілях.
РИБИ — Туз Кубків
Риб чекає емоційне піднесення та натхнення. Їм потрібно використати цей день для спілкування з близькими людьми та реалізації творчих ідей.
ОВЕН — Туз Денаріїв
Овни зможуть розпочати щось нове, особливо у сфері фінансів та ділової активності. Потрібно бути уважними до шансів, які можуть виникнути несподівано.
ТЕЛЕЦЬ — Вісімка Мечів
На Тельців чекає день, наповнений роздумами та пошуком виходу з обмежуючих обставин. Потрібно не бояться вживати нестандартні заходи.
БЛИЗНЮКИ — Лицар Кубків
Близнюкам потрібно відкритися почуттям і брати ініціативу у стосунках. День підійде для початку нового роману або зміцнення зв'язків.
РАК — Дама Жезлів
Ракам карти пропонують виявити лідерські якості. Важливо не боятися виявляти себе та приймати рішення, які призведуть до успіху.
ЛЕВ — Четвірка Жезлів
Леви зможуть налагодити важливі стосунки або завершити розпочату справу. День також підійде для відновлення сил та планування майбутнього.
ДІВА — Десятка Денаріїв
Діви відчують задоволення від виконаної роботи. Для них настав час насолоджуватися плодами своїх зусиль. Може з'явитися можливість завершити велику угоду.
ТЕРЕЗИ — Дама Мечів
Терезам потрібно мислити тверезо і об'єктивно, уникаючи зайвих емоцій. Використовуйте цей день для прояснення цілей та визначення наступного кроку.
СКОРПІОН — Вісімка Денаріїв
Скорпіонам необхідно зосередитися на навчанні чи професійному зростанні. Їхні зусилля не залишаться непоміченими, і вони зможуть досягти значного успіху в майбутньому.
СТРІЛЕЦЬ — Шістка Кубків
Стрільцям надається можливість звернутися до спогадів та минулого досвіду. Вони можуть знайти відповіді при аналізі минулого.
Як писали «ФАКТИ», раніше мольфар Макс Гордєєв склав Таро-прогноз на поточний тиждень.70
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