Ракам — «Дама Жезлів», Терезам — «Дама мечів»: передбачення за картами Таро на п'ятницю, 6 грудня

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на 6 грудня. Вони впевнені, що день буде насичений подіями для кожного знака Зодіаку, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

КОЗЕРІГ — Десятка Жезлів

Козерогам доведеться зустрітися з викликами та необхідністю докласти зусиль для досягнення мети. День навчить їх стійкості та готовності справлятися з труднощами.

ВОДОЛІЙ — Трійка Жезлів

Водоліям день підійде для аналізу своїх можливостей та визначення подальшого шляху. Їхні плани почнуть реалізовуватися, якщо вони виявлять рішучість і зосередяться на першочергових цілях.

РИБИ — Туз Кубків

Риб чекає емоційне піднесення та натхнення. Їм потрібно використати цей день для спілкування з близькими людьми та реалізації творчих ідей.

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ОВЕН — Туз Денаріїв

Овни зможуть розпочати щось нове, особливо у сфері фінансів та ділової активності. Потрібно бути уважними до шансів, які можуть виникнути несподівано.

ТЕЛЕЦЬ — Вісімка Мечів

На Тельців чекає день, наповнений роздумами та пошуком виходу з обмежуючих обставин. Потрібно не бояться вживати нестандартні заходи.

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БЛИЗНЮКИ — Лицар Кубків

Близнюкам потрібно відкритися почуттям і брати ініціативу у стосунках. День підійде для початку нового роману або зміцнення зв'язків.

РАК — Дама Жезлів

Ракам карти пропонують виявити лідерські якості. Важливо не боятися виявляти себе та приймати рішення, які призведуть до успіху.

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ЛЕВ — Четвірка Жезлів

Леви зможуть налагодити важливі стосунки або завершити розпочату справу. День також підійде для відновлення сил та планування майбутнього.

ДІВА — Десятка Денаріїв

Діви відчують задоволення від виконаної роботи. Для них настав час насолоджуватися плодами своїх зусиль. Може з'явитися можливість завершити велику угоду.

ТЕРЕЗИ — Дама Мечів

Терезам потрібно мислити тверезо і об'єктивно, уникаючи зайвих емоцій. Використовуйте цей день для прояснення цілей та визначення наступного кроку.

СКОРПІОН — Вісімка Денаріїв

Скорпіонам необхідно зосередитися на навчанні чи професійному зростанні. Їхні зусилля не залишаться непоміченими, і вони зможуть досягти значного успіху в майбутньому.

СТРІЛЕЦЬ — Шістка Кубків

Стрільцям надається можливість звернутися до спогадів та минулого досвіду. Вони можуть знайти відповіді при аналізі минулого.

Як писали «ФАКТИ», раніше мольфар Макс Гордєєв склав Таро-прогноз на поточний тиждень.

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