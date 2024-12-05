41.38 / 41.89 43.61 / 44.27
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Ракам — «Дама Жезлів», Терезам — «Дама мечів»: передбачення за картами Таро на п'ятницю, 6 грудня

19:02 5 грудня 2024
Таро-прогноз

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на 6 грудня. Вони впевнені, що день буде насичений подіями для кожного знака Зодіаку, пише slovofraza.com.

КОЗЕРІГ — Десятка Жезлів
Козерогам доведеться зустрітися з викликами та необхідністю докласти зусиль для досягнення мети. День навчить їх стійкості та готовності справлятися з труднощами.

ВОДОЛІЙ — Трійка Жезлів
Водоліям день підійде для аналізу своїх можливостей та визначення подальшого шляху. Їхні плани почнуть реалізовуватися, якщо вони виявлять рішучість і зосередяться на першочергових цілях.

РИБИ — Туз Кубків
Риб чекає емоційне піднесення та натхнення. Їм потрібно використати цей день для спілкування з близькими людьми та реалізації творчих ідей.

РЕКЛАМА

ОВЕН — Туз Денаріїв
Овни зможуть розпочати щось нове, особливо у сфері фінансів та ділової активності. Потрібно бути уважними до шансів, які можуть виникнути несподівано.

ТЕЛЕЦЬ — Вісімка Мечів
На Тельців чекає день, наповнений роздумами та пошуком виходу з обмежуючих обставин. Потрібно не бояться вживати нестандартні заходи.

РЕКЛАМА

БЛИЗНЮКИ — Лицар Кубків
Близнюкам потрібно відкритися почуттям і брати ініціативу у стосунках. День підійде для початку нового роману або зміцнення зв'язків.

РАК — Дама Жезлів
Ракам карти пропонують виявити лідерські якості. Важливо не боятися виявляти себе та приймати рішення, які призведуть до успіху.

РЕКЛАМА

ЛЕВ — Четвірка Жезлів
Леви зможуть налагодити важливі стосунки або завершити розпочату справу. День також підійде для відновлення сил та планування майбутнього.

ДІВА — Десятка Денаріїв
Діви відчують задоволення від виконаної роботи. Для них настав час насолоджуватися плодами своїх зусиль. Може з'явитися можливість завершити велику угоду.

ТЕРЕЗИ — Дама Мечів
Терезам потрібно мислити тверезо і об'єктивно, уникаючи зайвих емоцій. Використовуйте цей день для прояснення цілей та визначення наступного кроку.

СКОРПІОН — Вісімка Денаріїв
Скорпіонам необхідно зосередитися на навчанні чи професійному зростанні. Їхні зусилля не залишаться непоміченими, і вони зможуть досягти значного успіху в майбутньому.

СТРІЛЕЦЬ — Шістка Кубків
Стрільцям надається можливість звернутися до спогадів та минулого досвіду. Вони можуть знайти відповіді при аналізі минулого.

Як писали «ФАКТИ», раніше мольфар Макс Гордєєв склав Таро-прогноз на поточний тиждень.

70

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Наталя Могилевська та візажист Єгор Андрюшин

Наче дві різні людини: мережа відреагувала на зміну образу Наталі Могилевської

Програма «Національний кешбек»

Чи брати «тисячу Зеленського» та національний кешбек: з'явилася інформація про серйозні недоліки у програмах

речник Полтавського обласного ТЦК та СП, майор Роман Істомін

«Або ми комплектуємо підрозділи умовно мотивованими людьми, або заморожуємо війну і чекаємо наступного нападу росіян», — майор Роман Істомін

унітаз

Навіть воду можна не відкачувати: названо інгредієнти, які допоможуть унітазу «пускати сонячні зайчики»

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту