Начальник Генштабу рф герасимов телефонував голові армії США: що відбувається

Через шість днів після запуску російської балістичної ракети «Орєшнік» по Дніпру керівник Генштабу збройних сил рф валерій герасимов зателефонував голові Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзу Брауну. Він говорив про те, як подолати занепокоєння щодо ескалації між двома країнами, пише американське видання The New York Times.

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«Цей рідкісний телефонний дзвінок відбувся за день до Дня подяки й лише через шість днів після того, як росія запустила нову балістичну ракету середньої дальності з ядерним зарядом по Україні, що, за словами пана путіна, було відповіддю на використання Україною американської і британської зброї для завдавання ударів вглиб рф», — йдеться у статті.

Під час телефонної розмови генерал герасимов повідомив генералу Чарльзу Брауну, що запуск балістичної ракети «Орєшнік» був запланований задовго до того, як адміністрація Байдена погодилася дозволити Україні використовувати американські ПТРК для ударів по росії.

Капітан Джеріл Дорсі, прессекретар генерала Брауна, на запитання журналіста з приводу телефонної розмови дав відповідь, що «на прохання генерала герасимова генерал Браун погодився не оголошувати про дзвінок заздалегідь». За словами капітана Дорсі, вони «обговорили низку питань глобальної та регіональної безпеки, в тому числі війну в Україні».

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Було незрозуміло, чому герасимов хотів, щоб телефонна розмова з генералом Брауном залишилася в таємниці. Востаннє він розмовляв зі своїм американським колегою в жовтні 2022 року. Тоді посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів обіймав попередник Брауна генерал Марк А. Міллі. Та розмова також відбулася на тлі побоювань, що москва прагне ескалації війни в Україні.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт генерала герасимова.

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