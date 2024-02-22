Мессі та футболіст збірної України здобули з «Інтер Маямі» перемогу у стартовому матчі нового сезону: відео голів

Американський «Інтер Маямі», який у міжсезоння був розгромлений командою Кріштіану Роналду (6:0), з перемоги розпочав новий чемпіонат MLS.

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Команда аргентинця Херардо Мартіно з чотирма ексфутболістами «Барселони» (Жорді Альба, Серхіо Бускетс, Луїс Суарес, Ліонель Мессі) та гравцем збірної України Сергієм Кривцовим у стартовому складі здолала на своєму полі «Реал Солт Лейк» — 2:0 (Тейлор, 39, Гомес, 83). Зазначимо, що Суарес та Мессі відзначилися у поєдинку гольовими передачами.

До речі, на стартову гру сезону було розпродано практично всі квитки. При цьому вартість найдешевших тікетів зросла у 12 разів. Якщо на перший матч «Інтер Маямі» минулого сезону ціна розпочиналася з 9 доларів, то зараз сягала 95. Це рекорд для дебютного поєдинку клубу в лізі.

Нагадаємо, що минулого сезону клуб, що належить Девіду Бекхему, не зміг пробитися до плей-оф чемпіонату MLS, але при цьому став володарем Кубка ліг MLS + MX.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форвард «Інтер Маямі» Ліонель Мессі завоював восьмий у кар'єрі «Золотий м'яч».

Фото ФК «Інтер Маямі»

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