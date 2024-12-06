Вночі ворог атакував Україну з повітря: в Києві уламки збитого дрону впали на дорогу

Навіть в переддень свята Святого Миколая, в ніч з 5 на 6 грудня російські війська вкотре намагались атакувати Київ дронами. Тривогу в столиці оголошували двічі і сумарно вона тривала 4 години.

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Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Зокрема, начальник КМВА Сергій Попко розповів, що ворожі дрони заходили на Київ хвилями, в більшості випадків поодинокими цілями і з різних напрямків. Силами та засобами Сил Оборони було виявлено та знищено понад десяток російських БпЛА, які загрожували столиці.

Також Попко поінформував, що за попередніми даними, в місті було зафіксовано падіння, але без серйозних руйнувань та потерпілих.

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«Прошу усіх сумлінно виконувати правила безпеки і при оголошенні повітряної тривоги прямувати до укриття», — резюмував він, звертаючись до українців.

Крім того, вночі мер міста Віталій Кличко повідомив, що в Голосіївському районі столиці, на проїжджій частині, виявили уламки збитого ворожого БпЛА. Загоряння, пошкоджень будівель та постраждалих наразі не сталося.

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Трохи згодом у КМВА підтвердили факт падіння уламків, додавши, що це не призвело до серйозних руйнувань та потерпілих.

Також впродовж доби було завдано 435 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області — там ворог використав артилерію, РСЗВ та безпілотники.

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«Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали», — поінформував очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

В цілому за ніч ворог, за повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, витратив 32 ударних БПЛА з 53 випущених по Україні вночі. Дрони «Shahed» та безпілотники інших типів було випущено з району російського Орла. Станом на 07.00 6 грудня підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України вдалося збити 32 ворожі БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях.

«16 безпілотників локаційно втрачено, 2 — вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку білорусі», — додали в командуванні Повітряних Сил.

Крім того, на фронті минулої доби ворог втратив орієнтовно 1660 одиниць особового складу (вбитими і пораненими), 46 БПЛА, 8 танків, 46 броньовиків, 20 артилерійських систем та 56 одиниць автомобільної техніки. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, що на Курському напрямку українські захисники поки заперечують зіткнення з військами КНДР.

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