Звільнення за згодою сторін: адвокат назвав плюси та недоліки такого рішення

Завершення трудових відносин є важливим моментом у професійній діяльності кожної людини. Одним із варіантів розірвання трудового договору є звільнення за згодою сторін. Чому вигідно звільнятися за згодою сторін — відповідь на це питання дав адвокат Олександр Головченко.

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«Один з плюсів — гнучкість у строках. Можна домовитися про зручну для обох сторін дату припинення трудових відносин. Також це можливість отримати додаткові виплати. При конструктивному діалозі з роботодавцем можна домовитися про додаткові компенсації.

Швидше отримання допомоги по безробіттю ви теж отримаєте. Це особливо важливо, якщо ви плануєте певний час бути без роботи.

Нейтральний запис у трудовій книжці — ще один позитивний момент звільнення за згодою сторін. Це може бути важливо для майбутнього працевлаштування. Збереження хороших відносин з роботодавцем може бути корисно для отримання рекомендацій у майбутньому".

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Проте, за словами Головченка, в цьому варіанті є і мінуси. Один з них — неможливість односторонньо відкликати рішення про звільнення. Якщо ви передумали, вам потрібна згода роботодавця.

«Відсутність гарантованої вихідної допомоги. Якщо не домовитися окремо, законодавство не передбачає обов’язкової виплати. Складніше оскаржити. У разі конфлікту довести неправомірність звільнення буде складніше».

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Залишаючи компанію за згодою сторін, працівник може розраховувати на різні виплати.

Це заробітна плата за фактично відпрацьований час до дня звільнення, включаючи всі надбавки та премії.

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Також компенсація за невикористану відпустку, інші виплати, передбачені трудовим договором або колективною угодою.

«Законодавство не передбачає обов’язкової виплати вихідної допомоги в цьому випадку. Однак, сторони можуть домовитися про додаткові виплати в рамках угоди про припинення трудових відносин», — додав адвокат.

Раніше адвокат пояснював, у яких випадках можна постраждати через родичів в окупації.

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