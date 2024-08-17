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Суспільство та люди

В яких випадках можна постраждати через родичів в окупації: адвокат дав пояснення

21:30 18 серпня 2024
окупований Маріуполь

Мова йде про так званий закон «проти колаборантів» — закон № 7731 про внесення змін до КЗпП України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Таким чином у роботодавців в Україні офіційно з’явилась нова підстава для звільнення працівників, пояснює адвокат Олександр Головченко.

«Зокрема, цим актом передбачено, що особа може залишитися безробітною за те, що не повідомила роботодавця про родичів чи інших близьких осіб, які знаходяться на тимчасово окупованій території, — зазначає юрист. - У новій редакції статті 142 КЗпП України містяться такі положення:

  • надання працівниками інформації щодо наявних у них зв’язків з фізичними особами, місце постійного проживання яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території;
  • зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом".

Роботодавець зможе звільнити працівника за невиконання ним правил, зазначених вище.

Встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави, та об’єктах чи операторах критичної інфраструктури є обов’язковим, додає адвокат.

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Раніше «ФАКТИ» публікували роз'яснення юристів щодо наступних питань: чи може роботодавець оповістити працівників про те, що їх викликають до ТЦК, і як саме, а також чи може працівник обирати банк для отримання зарплати.

Фото з відкритих джерел

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