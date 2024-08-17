В яких випадках можна постраждати через родичів в окупації: адвокат дав пояснення

Мова йде про так званий закон «проти колаборантів» — закон № 7731 про внесення змін до КЗпП України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Таким чином у роботодавців в Україні офіційно з’явилась нова підстава для звільнення працівників, пояснює адвокат Олександр Головченко.

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«Зокрема, цим актом передбачено, що особа може залишитися безробітною за те, що не повідомила роботодавця про родичів чи інших близьких осіб, які знаходяться на тимчасово окупованій території, — зазначає юрист. - У новій редакції статті 142 КЗпП України містяться такі положення:

надання працівниками інформації щодо наявних у них зв’язків з фізичними особами, місце постійного проживання яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території;

зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом".

Роботодавець зможе звільнити працівника за невиконання ним правил, зазначених вище.

Встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави, та об’єктах чи операторах критичної інфраструктури є обов’язковим, додає адвокат.

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Раніше «ФАКТИ» публікували роз'яснення юристів щодо наступних питань: чи може роботодавець оповістити працівників про те, що їх викликають до ТЦК, і як саме, а також чи може працівник обирати банк для отримання зарплати.

Фото з відкритих джерел

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