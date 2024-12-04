Платіжки за доставку газу перерахують усім: кому доведеться платити більше

В Національному банку України прогнозують, що підвищення тарифів для побутових споживачів почнеться з 2026 року. Проте в НБУ не враховують «творчий підхід» постачальників послуг, які завжди знаходяться можливість отримати більше грошей з українців.

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Так, з 1 січня 2025-го вартість доставки газу збільшиться для тих, хто за минулий газовий рік використав більше, ніж за газовий рік 2022−2023. Ті, хто скоротив споживання, зможуть платити за блакитне паливо менше, говориться в матеріалі OBOZ.UA.

Видання пояснює, що в Україні щонайменше до кінця воєнного стану змінювати тариф на доставку газу (як і тариф на сам газ) не будуть. Тож з наступного року ті тарифи, що діють зараз, будуть залишаться актуальними. Але про доставку газу ні в яких мораторіях не йшлося.

До того же рішення розділити тариф на кілька складових, серед яких плата за сам газ як товар та за доставку газу, ухвалили ще кілька років тому.

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Тоді це рішення пояснили прагненням розділити компанії, які обслуговують мережі, з компаніями, які продають газ. Це дало можливість обирати постачальника газу. Однак після початку повномасштабної війни «Нафтогаз» отримав 98% ринку постачання блакитного палива для населення. Тому зараз фактично ринку в цьому сегменті не існує: українці купують у національної компанії газ за тим тарифом, який визначив уряд.

Тому рішення про розділення постачальників газу та вартість самого газу виявилось досить «вчасним»: якщо хтось з кінця минулого року до кінця вересня цього року спожив, наприклад, 1300 кубометрів, то з 1 січня 2025-го щомісяця доведеться платити 193,7 грн (тобто вже за 108,3 куб). Так, об'єм споживання за газовий рік ділять на 12. Отриману цифру множать на тариф для конкретного міста — це і є розмір щомісячного платежу.

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При цьому є мінімальний об'єм. Якщо в домогосподарства є тільки газова плита, то за рік власникові житла буде нараховано щонайменше 39 кубів доставки газу. Навіть якщо він взагалі не споживав газ. Якщо за газовий бойлер доведеться заплати щонайменше ціну 126 кубів, а з опаленням — 314 кубометрів.

Нагадаємо, що разом зі збільшенням плати за доставку газу доведеться українцям доведеться заплатити більше також за мобільний зв'язок. А ціна на продукти скоро змусить багатьох людей подумати про дієту.

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