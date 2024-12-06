У день Збройних сил України перша партія українських ракет-дронів «Пекло» була передана ЗСУ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.



«Дрон-ракета „Пекло“. Наша, українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування. Сьогодні передали першу партію нашим Силам оборони. Тепер завдання — нарощувати виробництво та застосування», — розповів Зеленський.

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«Пекло» має дальність ураження 700 км та швидкість 700 км на годину. Інші характеристики новітньої зброї не називаються.

Відомо, що дрони-ракети «Пекло» у своєму арсеналі вже мають п'ять успішних застосувань.

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«Дякую кожному й кожній, хто залучений до нашого оборонного виробництва, чий внесок допомагає Україні битися», — зазначив президент.

Як відомо, на полі бою Україна все більше покладається на безпілотники. Виробництво українських дронів у 2024 році збільшилося в 10 разів порівняно з 2023 роком.

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Українські БПЛА також воюють й на території ворога. Неодноразово були атаковані військові російські аеродроми, нафтобази, інші виробничі потужності, що працюють на російську армію.

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