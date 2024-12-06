Окупанти знищили кілька об’єктів нерухомості: чи за всі можна отримати компенсацію

На жаль, чимало українців стикаються з тим, що російські окупанти знищують все їхнє майно. А буває, що людина втрачає відразу кілька об'єктів нерухомості. Як подавати заяву на таку компенсацію, розповіли юристи.

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«Закон „Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна …“ не містить обмежень за кількістю об'єктів нерухомості, за які можна отримати компенсацію. Тобто неважливо, було в людини три будинки чи один, і вони зазнали руйнування. Вона має право подати заяву на отримання компенсації за кожен з таких об'єктів, — пояснюють фахівці. — Заява про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна подається щодо кожного знищеного об’єкта нерухомого майна окремо. Тобто, якщо є 2 знищені житлові об'єкти, заяви подаються також дві — на кожен об'єкт окремо. Заяву про надання компенсації можна буде подати будь-яким зручним способом: у „Дії“; через ЦНАП; через орган соціального захисту населення; у нотаріуса».

При цьому, зазначають юристи, до заяв про надання компенсації прирівнюються подані до 22.05.2023 р. інформаційні повідомлення.

«Компенсація за знищену квартиру, інше житлове приміщення в будівлі, складову частину об’єкта будівництва (квартиру, інше житлове приміщення в будівлі), що прийняті в експлуатацію, здійснюється виключно шляхом надання житлового сертифіката на придбання житла. Компенсація за знищений будинок садибного типу, садовий або дачний будинок, об’єкти будівництва (будинки садибного типу, садові та дачні будинки) надається за вибором заявника» — пояснюють юристи.

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Раніше фахівці розповіли, в яких випадках компенсацію за зруйноване житло не дадуть.

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