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Дженніфер Гарнер відверто поділилась планами на Різдво

21:31 7 грудня 2024
Дженніфер Гарнер

В інтерв'ю журналістам голлівудська зірка відверто зізналась, що троє її дітей Вайолет, 18 років, Серафіна, 15 років, і Семюел, 12 років, яких вона народила в шлюбі із колишнім чоловіком Беном Аффлеком, готуються до Різдва, пише geo.tv.

«У мене є одна дитина, яка спеціалізується на картопляному пюре, це її спеціалізація, — розповіла вона. — У мене є одна дитина, яка готує яблучний пиріг, це її спеціалізація, а також у мене є одна дитина, яка тільки думає щось зробити».

Крім того, Гарнер згадала рецепт хліба та додала, що їй він дуже подобається.

«Я не знаю, як він так укорінився у меню моєї родини на Різдво, але всі будуть готові до того, щоб я приготую цей хліб із 10 зерен. Днями ввечері я повернулася додому з роботи, і мій син слухав різдвяну музику, яка лунала в усьому домі. І це було неймовірно, це те, що я шукаю. Це та енергія, яку я хочу відчувати».

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Щодо того, чи буде із акторкою її колишній чоловік Бен Аффлек, то поки що вона про це не сказала жодного слова.

Нагадаємо, що Бен Аффлек відсвяткував День подяки разом із колишньою дружиною.

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