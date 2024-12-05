Ніхто не має одружуватися з наміром змінити партнера: Дженніфер Гарнер про свої шлюби

Дженніфер Гарнер, яка різко обмежила спілкування з Джей Ло, розповіла про свої минулі шлюби, згадавши і свого колишнього чоловіка Бена Аффлека. Акторка згадала про свій досвід, поділившись ключовою мантрою: «Ніколи не виходь заміж за чоловіка, думаючи, що можеш його змінити».

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Під час виступу в подкасті Lipstick on the Rim Гарнер додала, що більшу частину мудрості вона отримала від матері та книг, які читає, пише Marca.

Незважаючи на розлучення, Гарнер і Аффлек зберегли міцні стосунки щодо батьківства. Цього Дня подяки колишнє подружжя возз’єдналося, щоб стати волонтерами на щорічному вуличному ярмарку подяки The Midnight Mission у Лос-Анджелесі, де подавали їжу понад 2000 бездомним.

Джерело, близьке до родини, повідомило журналу People, що ця подія відображає прихильність колишньої пари своїм дітям і спільним цінностям.

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«Їм справді подобається віддавати і робити це родиною», — пояснило джерело.

Після благодійної роботи Аффлек приєднався до Гарнер та їхніх дітей на приватній вечері на честь Дня подяки в її будинку в Брентвуді. Зустріч викликала припущення серед шанувальників про можливе відновлення їхніх стосунків.

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«Бен почувається щасливим знову бути собою поряд з Джен. Незважаючи на те, що вони давно розлучилися, у них міцний зв’язок», — зазначило джерело.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Гарнер після розлучення Бена Аффлека з Джей Ло не з’являється на публіці зі своїм бойфрендом.

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