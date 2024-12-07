Поліція Києва розшукує зниклого безвісти колишнього співробітника фсб і бійця РДК Іллю Богданова

В Києві розшукують росіянина Іллю Богданова — колишній фсбшник кілька років тому перейшов на бік України та воював у лавах РДК. В столиці він відкрив на Подолі ресторан корейської кухні «Пян-Се», де його бачили востаннє ще 12 листопада.

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Як повідомляє «Суспільне», в поліції Києва повідомили, що наразі Богданов вважається зниклим безвісти. За даними журналістів, деякі його сторінки у соцмережі видалені.

Варто зазначити, росіяни раніше здійснювали спроби викрасти Богданова. До речі, саме 12 листопада у 2016 році стало відомо про його зникнення. Тоді Василь Грицак, який очолював СБУ, повідомляв про захоплення групи «логістів», які викрали росіянина та планувати передати його до росії. Українців, яких ворог долучив до перевезення викраденого Богданова, затримали біля кордону на Харківщині.

Після початку широкмасштабного вторгнення росії в Україну Ілля Богданов брав участь в обороні Києва, був поранений. Згодом воював у рядах Російського добровольчого корпусу.

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Ексклюзивне інтерв'ю, яке раніше Ілля Богданов давав «ФАКТАМ» («Хлопці, суто цивільні, мало не під час бою гуглили, як користуватися зброєю»: розповідь учасника партизанського руху"), читайте на нашому сайті.

Фото з мережі

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