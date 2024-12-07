Печінковий рулет: смачна та дуже легка закуска до святкового столу від відомої шеф-кухаря
Кулінар Валентина Саєнко, яка раніше ділилася рецептом курячого філе по-київські, розповіла, як приготувати смачну закуску — печінковий рулет.
Рецепт вона виклала на своїй сторінці у соцмережах, зазначивши, що ця легка закуска відмінно підійде і для святкового столу.
Інгредієнти:
- Печінка куряча — 500 г;
- Яйця — 2 шт.;
- Молоко — 150 г;
- Борошно — 100 г;
- Сіль та перець;
- Цибуля — 2 шт.;
- Морква — 1 шт;
- Гриби (шампіньйони) — 0,5 кг;
- Майонез — 150 г;
- Плавлений сир — 150 г;
- Твердий сир — 100 г;
- Часник — 3 зубчики.
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Приготування:
- Для млинців змішати всі інгредієнти (перші п'ять у списку), перебити блендером. Посмажити млинці з двох сторін на змащеній олією пательні.
- Для начинки цибулю нарізати напівкільцями, моркву натерти на тертку, подрібнити гриби та посмажити. Додати сіль та перець.
- Для соусу змішати майонез, плавлений сир, часник та натертий сир.
- Один млинець намастити соусом, другий викласти, закривши половинку першого і так зробити з половиною усіх млинців, перемазуючи соусом. Вийде «полотно», яке згодом згортатиметься у рулет.
- Зверху викладається половина начинки і скручується рулет.
- Аналогічно робиться і другий рулетик.
- Готові рулети загорнути в плівку та покласти в холод до стабілізації.
«Я свій рулет ще змастила майонезом і обсипала горіхами та зеленню», — додає авторка рецепту.
Раніше кулінар Елла Іванова поділилася рецептом мусу з курячої печінки.
Фото — скріншот39
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