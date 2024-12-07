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Печінковий рулет: смачна та дуже легка закуска до святкового столу від відомої шеф-кухаря

13:09 7 грудня 2024
Рулет з курячою печінкою від Валі Саєнко, фото з Інстаграм

Кулінар Валентина Саєнко, яка раніше ділилася рецептом курячого філе по-київські, розповіла, як приготувати смачну закуску — печінковий рулет.

Рецепт вона виклала на своїй сторінці у соцмережах, зазначивши, що ця легка закуска відмінно підійде і для святкового столу.

Інгредієнти:

  • Печінка куряча — 500 г;
  • Яйця — 2 шт.;
  • Молоко — 150 г;
  • Борошно — 100 г;
  • Сіль та перець;
  • Цибуля — 2 шт.;
  • Морква — 1 шт;
  • Гриби (шампіньйони) — 0,5 кг;
  • Майонез — 150 г;
  • Плавлений сир — 150 г;
  • Твердий сир — 100 г;
  • Часник — 3 зубчики.

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Приготування:

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  • Для млинців змішати всі інгредієнти (перші п'ять у списку), перебити блендером. Посмажити млинці з двох сторін на змащеній олією пательні.
  • Для начинки цибулю нарізати напівкільцями, моркву натерти на тертку, подрібнити гриби та посмажити. Додати сіль та перець.
  • Для соусу змішати майонез, плавлений сир, часник та натертий сир.
  • Один млинець намастити соусом, другий викласти, закривши половинку першого і так зробити з половиною усіх млинців, перемазуючи соусом. Вийде «полотно», яке згодом згортатиметься у рулет.
  • Зверху викладається половина начинки і скручується рулет.
  • Аналогічно робиться і другий рулетик.
  • Готові рулети загорнути в плівку та покласти в холод до стабілізації.

«Я свій рулет ще змастила майонезом і обсипала горіхами та зеленню», — додає авторка рецепту.

Раніше кулінар Елла Іванова поділилася рецептом мусу з курячої печінки.

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Фото — скріншот

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