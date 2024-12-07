Печінковий рулет: смачна та дуже легка закуска до святкового столу від відомої шеф-кухаря

Кулінар Валентина Саєнко, яка раніше ділилася рецептом курячого філе по-київські, розповіла, як приготувати смачну закуску — печінковий рулет.

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Рецепт вона виклала на своїй сторінці у соцмережах, зазначивши, що ця легка закуска відмінно підійде і для святкового столу.

Інгредієнти: Печінка куряча — 500 г;

Яйця — 2 шт.;

Молоко — 150 г;

Борошно — 100 г;

Сіль та перець; Цибуля — 2 шт.;

Морква — 1 шт;

Гриби (шампіньйони) — 0,5 кг; Майонез — 150 г;

Плавлений сир — 150 г;

Твердий сир — 100 г;

Часник — 3 зубчики.

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Приготування: РЕКЛАМА Для млинців змішати всі інгредієнти (перші п'ять у списку), перебити блендером. Посмажити млинці з двох сторін на змащеній олією пательні.

Для начинки цибулю нарізати напівкільцями, моркву натерти на тертку, подрібнити гриби та посмажити. Додати сіль та перець.

Для соусу змішати майонез, плавлений сир, часник та натертий сир.

Один млинець намастити соусом, другий викласти, закривши половинку першого і так зробити з половиною усіх млинців, перемазуючи соусом. Вийде «полотно», яке згодом згортатиметься у рулет.

Зверху викладається половина начинки і скручується рулет.

Аналогічно робиться і другий рулетик.

Готові рулети загорнути в плівку та покласти в холод до стабілізації.

«Я свій рулет ще змастила майонезом і обсипала горіхами та зеленню», — додає авторка рецепту.

Раніше кулінар Елла Іванова поділилася рецептом мусу з курячої печінки.

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Фото — скріншот

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