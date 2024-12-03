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Найніжніший паштет з курячої печінки від Ольги Рябенко: насичений смак і просто тане у роті

16:57 3 грудня 2024
Паштет з курячої печінки

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом гречки та курки в одній пательні, розповіла, як приготувати ніжний паштет з курячої печінки.

«Це не просто страва, це- ніжна текстура, яка тане в роті та має дуже насичений смак. Ідеальний вибір для сніданків, перекусів чи святкового столу», — написала вона.

Інгредієнти:

Куряча печінка — 600 г;
Масло- 100 г ;
Яблуко- 1 шт;
Цибуля- 1 шт;
Морква- 1 шт;
Чебрець- 3−4 гілочки;
Вода- 100 мл;
Вершки 33% - 250 мл;
Сіль, перець

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Спосіб приготування:

Спочатку треба промити печінку, видалити плівки та зайву вологу. Далі в форму для запікання викласти печінку, яблуко, цибулю, моркву, чебрець та масло. Додати сіль, перець та влити воду.

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Запікати при 200 градусах протягом 1 години.

Потім треба викласти все в блендер та вилити з форми весь сік та вершки, подрібнити до однорідної кремової консистенції. Далі викласти готовий паштет у форму і дати йому охолонути при кімнатній температурі. Поставити паштет у холодильник на ніч та дати йому стабілізуватися.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати паштет з оселедця та печінковий паштет із грушею.

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