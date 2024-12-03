Найніжніший паштет з курячої печінки від Ольги Рябенко: насичений смак і просто тане у роті

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом гречки та курки в одній пательні, розповіла, як приготувати ніжний паштет з курячої печінки.

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«Це не просто страва, це- ніжна текстура, яка тане в роті та має дуже насичений смак. Ідеальний вибір для сніданків, перекусів чи святкового столу», — написала вона.

Інгредієнти: Куряча печінка — 600 г;

Масло- 100 г ;

Яблуко- 1 шт;

Цибуля- 1 шт;

Морква- 1 шт;

Чебрець- 3−4 гілочки;

Вода- 100 мл;

Вершки 33% - 250 мл;

Сіль, перець РЕКЛАМА Спосіб приготування: Спочатку треба промити печінку, видалити плівки та зайву вологу. Далі в форму для запікання викласти печінку, яблуко, цибулю, моркву, чебрець та масло. Додати сіль, перець та влити воду. РЕКЛАМА Запікати при 200 градусах протягом 1 години. Потім треба викласти все в блендер та вилити з форми весь сік та вершки, подрібнити до однорідної кремової консистенції. Далі викласти готовий паштет у форму і дати йому охолонути при кімнатній температурі. Поставити паштет у холодильник на ніч та дати йому стабілізуватися. РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати паштет з оселедця та печінковий паштет із грушею.

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