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Це недоречно: Меган Маркл і принца Гаррі критикують за лицемірство через розкішний спосіб життя

16:22 8 грудня 2024
Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото Getty Images

Герцога і герцогиню Сассекських, які потрапили в центр уваги в новому німецькому документальному фільмі, називають занадто великими марнотратами.

«Навіть у самовільному вигнанні в Монтесіто, штат Каліфорнія, він (принц Гаррі. — Авт.) залишається фігурою суспільного інтересу. Його відданість благодійним організаціям, таким як „Ігри Нескорених“, які він заснував для поранених військовослужбовців, завжди ставить його у центр уваги», — наводить слова одного з рекламних видань Geo.tv.

Тим часом репортер Рассел Майєрс зазначає: «Якщо ви збираєтеся в такі місця, як Нігерія, як Колумбія, де є величезні соціально-економічні проблеми, одні з найбідніших у світі спільнот у цих країнах, і ви з’являєтеся в дизайнерському одязі вартістю десятки тисяч фунтів стерлінгів — це справді виглядає недоречно».

Нагадаємо, перша леді Нігерії розкритикувала нескромні вбрання та дорогі прикраси Меган Маркл, які вона демонструвала під час туру в цю африканську країну.

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Фото Getty Images

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