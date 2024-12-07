«Зелена Дерев’яна Змія є ідеальним символом 2025 року для тих, хто прагне нових можливостей у житті», — майстриня Олександра Чалій

Новий рік уже не за горами. Час летить стрімко. Отож, про це не потрібно забувати. Символом 2025 року стане Зелена Дерев’яна Змія , а вступить вона у свої права 29 січня. Що нам принесе майбутній рік? Чи буде він кращим за нинішній? На жаль, попри розвиток сучасних технологій, люди ще не навчились бачити майбутнє. Кажуть, щоб задобрити Зелену Дерев’яну Змію, треба неодмінно мати в оселі її символ. Це може бути скляна, порцелянова чи дерев’яна фігурка, зображення на календарі чи магнітику на холодильнику, декоративна свічка або вишита подушка. У інтерв’ю «ФАКТАМ» українська майстриня з Білої Церкви Олександра Чалій розповіла про створені нею декоративні свічки у вигляді змійок, а також дала поради, як їх гармонійно вписати в інтер’єр.

«Розміщуйте свічку подалі від легкозаймистих матеріалів»

— Цього року я створила декоративні свічки у вигляді змійок — символу 2025 року за східним календарем, — говорить Олександра Чалій. — Не всі люди люблять змій, але мої змійки виглядають добрими, милими та доброзичливими, вони з великими виразними очима. Їхня шкіра має різний колір — зелений, блакитний, білий, фіолетовий, що додає роботам емоційної яскравості. Проте найбільш популярна, звісно, зелена, адже 2025 рік — рік Зеленої Дерев’яної Змії.

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Зелена змія символізує життя, природу, відродження та гармонію. Також вона асоціюється зі спокоєм, мудрістю і зціленням. Дерев'яна змія, згідно східній символіці, має витончений смак, гострий розум та бажання здобувати нові знання. У поєднанні ці риси роблять її ідеальним символом 2025 року для тих, хто прагне нових можливостей у житті. Деякі мої змійки доповнені деталями, наприклад, шапочкою, що додає особливого зимового настрою та казковості.

— Справді.

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— Форма змійок вигнута у спіраль, що символізує м'якість і гармонійність. Свічки у вигляді змійок — це не тільки святковий декор, але й чудовий символічний подарунок до Нового 2025 року, який варто супроводжувати побажаннями мудрості. Адже у східному гороскопі змія символізує мудрість, інтуїцію і внутрішню силу. Вона асоціюється зі спокоєм, але при цьому й зі здатністю до рішучих дій, коли у цьому є потреба, із розсудливістю та вмінням приймати виважені життєві рішення.

Деякі змійки доповнені деталями - наприклад, шапочкою, що додає особливого зимового настрою

— З чого створюєте свічки?

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— Мої свічки виготовлені з оливково-бджолиного воску, що є натуральним та екологічним матеріалом. Природна пластичність оливкового воску поєднується з приємним ароматом бджолиного — отож, ця композиція, на мою думку. ідеальна. Такі свічки горять рівномірно, не виділяючи шкідливих речовин, і створюють в оселі затишну атмосферу. Використовувати їх можна як декоративний елемент, так і за прямим призначенням — для освітлення.

Для безпечного використання важливо розміщувати свічку на спеціальній термостійкій поверхні подалі від легкозаймистих матеріалів та протягів, і не залишати без нагляду. Також важливо правильно запалювати та гасити свічки. При першому запалюванні треба підрізати гніт приблизно на три міліметри. Довжина гнота має бути не більше, ніж пів сантиметра. Запалювати свічку варто не більше ніж на дві години. Гасячи свічку, не варто дмухати на неї. Треба накрити свічку спеціальною кришечкою, щоб перекрити надходження кисню.

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«У 2025 році популярні аромати, що асоціюються з затишком»

— Які запахи мають ваші свічки?

— Це дуже ніжний аромат, його створює природний медовий запах бджолиного воску у поєднанні з легкими нотками ефірних олій. До складу можуть додаватися ноти лаванди, цитрусових або кориці, які створюють затишну атмосферу.

— До речі, які зараз тренди в ароматах свічок, зокрема новорічних?

— У 2025 році популярні композиції, що асоціюються з затишком. До них належать аромати ялинки, кориці, імбиру, ​​апельсина, ванілі, а також поєднання спецій з цитрусовими. Досить новий тренд — комбінування традиційних зимових ароматів із несподіваними відтінками, такими як евкаліпт, інжир чи мускус, що додає композиції сучасного звучання.

— Як краще вписати таку фігурку чи свічку в інтер'єр?

— Фігурка чи свічка у вигляді змії стане прекрасним акцентом у будь-якому помешканні. Її можна поставити на святковому столі як центральний елемент новорічної композиції, помістити на полиці серед декоративних елементів для створення затишного куточка. У сучасному мінімалістичному стилі така свічка стане елегантним доповненням і приверне увагу ваших гостей.

«Головне — це доброзичливість і щирість у спілкуванні з людьми»

— Як правильно зберегти свічки? Який у них термін зберігання?

— Свічки варто зберігати в сухому прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів і джерел тепла, щоб уникнути деформації воску. Термін придатності свічок зазвичай становить рік або два роки, але вони можуть служити більше, якщо їх правильно зберігати.

Олександра Чалій: «Моє кредо — креативність без меж, сміливість у втіленні нових задумів і віра в силу творчості, яка робить світ особливим»

— Які ще сувеніри з символікою змії можна дарувати на Новий рік?

— Це можуть бути прикраси — кільця, браслети, кулони, брошки та декоративні статуетки для дому. Також це можуть бути чашки — дуже практична і гарна річ водночас. До речі, вважається, що рік Зеленої Дерев’яної Змії варто зустрічати в приємному оточенні. Обирайте стриманий одяг — бажано у відтінках зеленого, створіть затишок у домі, прикрасьте його натуральними матеріалами, це буде символізувати зв'язок із природою, яку любить змія. Зустрічаючи свята, пам’ятайте, що головне — це доброзичливість і щирість у спілкуванні з людьми, які вас оточують. Майте на увазі, що Зелена Дерев’яна Змія цінує мудрість та розсудливість.

— Чи подарували вам ваші свічки-дракончики, створені минулого року, дива у цьому році?

— Так, вони принесли чимало тепла та радості. Я отримала багато зворушливих відгуків від людей, які говорили, що ці вироби створювали гарний настрій. У деяких випадках дракончики навіть були символами вдалих починань або знакових подій для їх власників.

— Олександро, яке ваше творче кредо?

— Моє кредо — креативність без меж, сміливість у втіленні нових задумів і віра в силу творчості, яка робить світ особливим.

Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» майстриня Олена Костенко розповіла про те, як створює святкові новорічні прикраси та як найкраще декорувати ними інтер’єр.

Фото з альбому Олександри Чалій

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