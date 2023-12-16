Символ Нового 2024 року — зелений дерев’яний дракон . Що це значить і що віщує? Мабуть, відповіді на ці запитання цікавлять чимало людей — навіть скептиків, які зазвичай не вірять у гороскопи. Адже прямувати у майбутнє завжди легше з оптимістичним настроєм. Символ дракончика нині зараз дуже популярний. Він наче талісман, який запевняє, що Новий рік буде щасливим. У інтерв’ю «ФАКТАМ» майстриня з Білої Церкви Олександра Чалій розповіла про свою новорічну колекцію дракончиків.

«Свічка-дракоша з ароматом Різдва пахне імбиром, корицею, гвоздикою, ваніллю»

— З давніх-давен у різних культурах вважалося, що рік, позначений символом конкретної тварини, має певний вплив на події та долю людей, — говорить Олександра Чалій. — 2024 рік — рік Дерев’яного зеленого дракона, а дерево та зелень у символіці обіцяють період плодючості та росту. Дракон асоціюється з силою та владою. Він віщує нові можливості у всьому — як в особистому житті, так і в суспільній сфері. Зелений дракон також символізує гармонію із природою, а це теж дуже важливо, оскільки пов’язане зі здоров’ям. Отож, напередодні Нового року мені захотілося зробити колекцію робіт з цим символом року. Зокрема, свічки-дракончики із натурального оливкового воску. Вони різного кольору, на будь-який смак. До того ж кожен дракоша має свій аромат. Всі композиції незвичайні.

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— Які ж саме аромати?

— Найрізноманітніші — від пряних та хвойних до ніжних. Дуже свіжий та витончений — поєднання грейпфрута та м'яти. Надзвичайно цікава композиція — соковитий кавун та льодяники. Він нагадує про сонячне літо. Є навіть аромат гарячого глінтвейну — з прянощами та апельсиновою цедрою. Це бестселер зимових свят.

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Кожна свічка-дракоша має свій аромат

— Неймовірно!

— Особливо вишуканий аромат святкового кексу з лимонними цукатами. А ще є композиції з нотами свіжоспеченого мигдального печива та з нотами ігристого вина у поєднанні з солодкою малиною та стиглим персиком. Зачаровує свічка-дракоша з ароматом Різдва. Це тепла і дуже приємна імбирно-лимонна композиція з пряними нотами. У цьому апетитному ароматі є ноти зацукрованого імбиру, кориці, гвоздики, мускатного горіха, цитрусових та ванілі.

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«Запалювати свічку вперше потрібно не більше ніж на 2−4 години й не менше ніж на 30 хвилин»

— Який характер у ваших дракончиків?

— Мої дракоші — втілення доброти та природної гармонії. Вони — справжні охоронці лісу. Зелені листочки на крилах — це обійми природи. Очі дракончиків вражають глибиною мудрості.

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— Чим особливий оливковий віск у порівнянні з соєвим?

— Він стійкіший до перепадів температур і цупкіший, внаслідок цього свічка довше горить.

— Що найскладніше у вашій роботі?

— Втілити саме той образ, який народжується в уяві. Іноді хочеться удосконалювати роботу нескінченно і неможливо зупинитись.

Дракони, створені майстринею, за її словами, втілюють природну гармонію

— Як зберігати свічки та правильно ними користуватись?

— Свічки можна зберігати на поличках, адже вони елемент декору помешкання. Користуватися свічками важливо правильно. Наприклад, при першому запалюванні підрізаємо гніт до 0.3 — 0.5 сантиметра. Довжина гнота має бути не більше, як пів сантиметра. Запалювати вперше свічку потрібно не більше ніж на 2−4 години й не менше ніж на 30 хвилин. Формові свічечки краще ставити на підставочку, ні в якому разі не залишати запалену свічку без нагляду, бо це може призвести до пожежі. Гасити свічку потрібно теж правильно. Не варто дмухати на свічку, треба перекрити кисень спеціальною кришечкою. Перед запалюванням свічку при необхідності потрібно очистити від пилу. Його можна змахнути за допомогою м'якого пензлика.

— Які ще роботи є у вашій колекції з символом року?

— Також дракончиками я декорувала чашки і ялинкові скляні кулі.

Так виглядають чашки, декоровані символом року

— Як виглядає процес декорування горнятка?

— Спочатку треба придбати якісну чашку, потім я малюю ескіз, розминаю полімерну глину і починаю ліпити. Після того, як я зліпила декор на чашці, ставлю запікати його на 30−40 хвилин до спеціальної пічки. Далі знімаю запечений декор із чашки, обробляю його і приклеюю спеціальним клеєм. Якщо цього не зробити, декор не буде довго та надійно триматися. Знятий декор обов'язково знежирюється, також використовується спеціальна машинка для шліфування поверхні чашки та декору, після цього знову знежирюємо і клеїмо.

«В ковзаючому блиску драконових очей неначе прихована таємниця»

— Чи вірите ви у гороскопи?

— Знаєте, у мене були ситуації, коли не було замовлень. Повна тиша! А мої замовлення — це мій основний заробіток. У таких ситуаціях, звісно, руки опускались. Якось в такий момент я увімкнула телевізор, а там у ранковій програмі знайомили з гороскопом. Щодо мого знаку прогноз звучав так: сьогодні у вас повна тиша для того, щоб ви зробили щось для душі. Тоді я сіла, взяла шматочок глини й зліпила те, чого хотілось душі — просто розминала шматочок і навіть не знала, що має вийти у результаті. Таким чином я створила три чудові баночки з декором із полімерної глини, наповнила їх воском… Ці незвичайні свічки у мене замовили наступного ж дня. Отож намагаюсь не втрачати віру у дива. Це важко у нинішніх складних реаліях, але не можна зневірюватись.

— Це правда.

— Я щиро вірю у добро та дива і дуже люблю дарувати подарунки. Для мене дуже важлива екологічність, тому виготовляю свічки тільки із натурального воску і додаю натуральні аромаолії. У новорічну ніч, коли світиться свічечка з символом року — драконом, неможливо не вірити у дива. В цьому вогні таємничість і бажання переплітаються. Й, можливо, саме тут, в теплі вогню, справжні бажання знаходять свій шлях до здійснення, а драконове вогнище стає мостом між нашими мріями та їхнім втіленням. Дракон — міфічний летючий страж, що розгортає свої крила, ніби віддзеркалюючи саму сутність свободи. Він має здатність перетворювати виклики в перлини мудрості. В ковзаючому блиску драконових очей неначе прихована таємниця.

Олександра Чалій: «Я щиро вірю у добро та дива»

— Як можна декорувати чашку дракончиком у домашніх умовах?

— Найпростіше, що можна зробити — це взяти шматочок паперу, намалювати на ньому дракона. Зворотний бік паперу повністю заштрихувати простим олівцем. Потім взяти чашку, прикласти цей малюнок так, щоб заштрихована частина прилягала до чашки, а дракон дивився на вас. Навести контур дракона олівцем по чашці. Забрати папірець і розфарбувати дракончика або звичайними акриловими фарбами, або (це, звісно, краще) фарбами по склу та кераміці.

— Олександро, яке ваше творче кредо?

— Роби те, що любиш, і люби те, що робиш.

Раніше майстриня Тетяна Микитюк, яка створила дуже гарну новорічну колекцію свічок, розповіла, як обрати якісну свічку, яка б горіла довго та була нешкідлива для здоров’я.

Фото з альбому Олександри Чалій

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