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Книга рецептів

«Аромат пряникового будиночка неймовірний, бо у тісті духмяні прянощі», — кулінарка Оксана Вознюк

20:45 3 грудня 2024
пряниковий будиночок
День святого Миколая вже не за горами. Отож, діти з нетерпінням чекають на подарунки. Приємним сюрпризом є незвичайні солодощі. Це можуть бути гарні ароматні пряники та пряникові будиночки. Вони не тільки смачні, а й дарують малечі чимало яскравих незабутніх емоцій.

Створення таких ласощів — філігранна робота, яка потребує часу та натхнення. Але коли солодощі вже готові, це неймовірні відчуття.

Залучайте до процесу створення зимових ласощів дітей. Вони будуть вам допомагати з великим задоволенням. І такі чудові миті дитинства пам’ятатимуть все своє життя.

Приготувавши смаколики, пригощайте ними рідних та близьких, даруйте їм радісні емоції.

У інтерв’ю «ФАКТАМ» львівська кулінарка Оксана Вознюк розповіла про секрети створення святкових ласощів до Дня святого Миколая та поділилась рецептами.

«Всі хочуть з таким солодким дивом сфотографуватись, зазирнути усередину, скуштувати…»

— Вже незабаром у кожен будинок прийде світле свято святого Миколая, і пряники стануть одним із бажаних смаколиків для малюків, — говорить Оксана Вознюк. - Свій перший будиночок я створила десять років назад. Процес надзвичайно клопіткий, бо потребує багато часу, але кінцевий результат того вартий. Щоб створити пряниковий будиночок, попередньо потрібно зробити ескіз на папері, а далі перенести його на тісто та випікати. А вже потім з’єднувати деталі.

Мій будиночок — маленька копія справжньої хатинки з вікнами та дверима. У ньому навіть є світло. Усередину я помістила лампу, що працює від батарейки. «Скло» у вікнах виготовлене з кольорових льодяників і тому при освітленні композиція виглядає справді казково. Пряникові будиночки завжди викликають чимало емоцій як у дітей, так і у дорослих. Всі хочуть з таким солодким дивом сфотографуватись, зазирнути усередину, скуштувати…

— Двері у будиночку відчиняються?

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— Ні, проте я зробила їх спеціально напіввідчиненими, щоб можна було зазирнути усередину.

— З чого створена ялинка та фігурка Санти біля будиночка?

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— Теж з пряникового тіста, яке після випікання я розмалювала за допомогою глазурі.

З пряникового тіста можна створити і такі чудові ялинки

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— Казково виглядають сніжинки…

— Вони створені з айсингу (білково-цукрової глазурі). Насправді айсинг дуже просто зробити, вводячи у білок цукрову пудру. Важливо дотримуватись пропорції: один білок на 200 грамів цукрової пудри. У білок поступово вводимо пудру, перемішуючи ложкою, і додаємо сік лимону — буквально кілька крапель. Далі за допомогою кондитерського мішка малюємо різні візерунки. Тут ви можете проявити свою фантазію.

«З пряникового тіста можна зробити пряники у формі ялинок, сердечок, черевичків, хаток, зайчиків…»

— Який смак та аромат пряникового будиночка?

— Він неймовірний, бо у тісті найароматніші прянощі: кориця, імбир, кардамон та гвоздика. Основним інгредієнтом тіста, звісно, є мед .Ще я додаю трішки какао. З такого ж тіста можна зробити і пряники у формі ялинок, сердечок, черевичків, хаток, зайчиків…

— Які ще можуть бути смаки пряникових ласощів?

— Це залежить від інгредієнтів, які додаються. Наприклад, дуже популярним є шоколадний смак.

— Поділитесь рецептом з читачами?

— Залюбки. Саме за ним я створила пряниковий будиночок для моєї донечки.

Духмяні пряники до Дня святого Миколая

ПЕРША МАСА:

  • Вода -100 мл
  • Цукор — 225 г
  • Мед — 225 г
  • Масло вершкове — 80 г
  • Борошно пшеничне — 75 г
  • Кориця мелена — 8 г
  • Імбир сушений мелений — 8 г

ДРУГА МАСА:

  • Борошно пшеничне — 75 г
  • Борошно житнє — 75 г
  • Розпушувач — 10 г
  • Какао — 15 г

ДЛЯ ПОЄДНАННЯ ОБОХ МАС

  • Яйце — 1 шт. (+ 1 жовток)

ГЛАЗУР :

  • Білок — 2 шт. (80 г)
  • Цукрова пудра — 400 г
  • Сік лимона, харчовий гелевий барвник

Приготування:

1. 100 г цукру висипаємо на суху сковороду і чекаємо, доки він карамелізується, далі вливаємо 100 г окропу (ллємо по краю пательні, ні в якому разі по центру), далі досипаємо залишок цукру (125 г), перемішуємо, додаємо мед та масло, корицю та імбир. В гарячу масу (70 градусів) всипаємо 75 г пшеничного борошна та залишаємо вистигнути.(тісто має бути рідке).

2. Далі беремо 75 г борошна пшеничного та 75 г житнього, розпушувач (10 г) та какао (15 г) та перемішуємо.

3. В нашу першу масу додаємо яйце та вводимо поступово другу суміш. Далі вимішуємо готове тісто у борошні (50/50 житнє та пшеничне), ділимо навпіл, завертаємо у харчову плівку та кладемо у холодильник. Використовуємо через добу.

Вирізаємо пряники за допомогою формочок та випікаємо протягом 10 хвилин при 180 градусах.

Глазур:

У білки поступово вводимо цукрову пудру та перемішуємо ложкою або міксером на найслабших обертах, додаємо сік лимону та гелевий харчовий барвник.

Прикрашаємо охолоджені пряники.

Оксана Вознюк: «Дарувати подарунки - це ще більше щастя, аніж їх отримувати»

«Навіть маленький пряник може для когось стати особливим подарунком на все життя»

— Чи можна приготувати барвники з овочів чи фруктів?

— Так. Основою для рожевого та малинового кольорів може стати сік буряка, для фіолетового — сік чорниці або чорної смородини, для зеленого — чай матча. Жовтий барвник можна приготувати, використовуючи куркуму.

— Як правильно зберігати пряники?

— Термін їх зберігання, якщо вони запаковані, до місяця.

— Які ще смаколики варто було б приготувати, на вашу думку, до Дня святого Миколая?

— Найрізноманітніші. Для мене особисто День святого Миколая асоціюється з печивом, рогаликами, цукерками та мандаринами. Чудова ідея для тих, хто не має часу, — приготувати штрудель з маком та журавлиною з готового листкового тіста. Також у продажу зараз є готова макова начинка. Залишиться додати родзинки, горіхи та журавлину. На 300 г тіста візьміть 800 г макової начинки і по 100 г родзинок, горіхів та мороженої журавлини. Начинку загортаємо у тісто, змащуємо жовтком з молоком та випікаємо 30−40 хвилин при температурі 180 градусів. І смачного!

Штрудель з маком та журавлиною – це дуже смачно

— Чи може солодкий подарунок подарувати дитині та дорослому відчуття дива?

— Незалежно від віку нам усім хочеться див та затишку, і ці відчуття нам дарують такі гарні традиційні свята. Нехай хоч на один день, але ми стаємо щасливішими. А дарувати подарунки — це ще більше щастя, аніж їх отримувати. У всякому разі для мене особисто. Якщо ти маєш можливість зробити когось хоч трішки щасливішим, то це треба робити! Навіть маленький пряник може для когось стати особливим подарунком, який закарбується у пам'яті на все життя.

Читайте також: «Ліхтарик з мармеладу та глазурі у моєму пряничному будиночку можна вмикати», — кондитерка Олена Зіберт

Фото з альбому Оксани Вознюк

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