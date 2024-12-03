«Аромат пряникового будиночка неймовірний, бо у тісті духмяні прянощі», — кулінарка Оксана Вознюк
Створення таких ласощів — філігранна робота, яка потребує часу та натхнення. Але коли солодощі вже готові, це неймовірні відчуття.
Залучайте до процесу створення зимових ласощів дітей. Вони будуть вам допомагати з великим задоволенням. І такі чудові миті дитинства пам’ятатимуть все своє життя.
Приготувавши смаколики, пригощайте ними рідних та близьких, даруйте їм радісні емоції.
У інтерв’ю «ФАКТАМ» львівська кулінарка Оксана Вознюк розповіла про секрети створення святкових ласощів до Дня святого Миколая та поділилась рецептами.
«Всі хочуть з таким солодким дивом сфотографуватись, зазирнути усередину, скуштувати…»
— Вже незабаром у кожен будинок прийде світле свято святого Миколая, і пряники стануть одним із бажаних смаколиків для малюків, — говорить Оксана Вознюк. - Свій перший будиночок я створила десять років назад. Процес надзвичайно клопіткий, бо потребує багато часу, але кінцевий результат того вартий. Щоб створити пряниковий будиночок, попередньо потрібно зробити ескіз на папері, а далі перенести його на тісто та випікати. А вже потім з’єднувати деталі.
Мій будиночок — маленька копія справжньої хатинки з вікнами та дверима. У ньому навіть є світло. Усередину я помістила лампу, що працює від батарейки. «Скло» у вікнах виготовлене з кольорових льодяників і тому при освітленні композиція виглядає справді казково. Пряникові будиночки завжди викликають чимало емоцій як у дітей, так і у дорослих. Всі хочуть з таким солодким дивом сфотографуватись, зазирнути усередину, скуштувати…
— Двері у будиночку відчиняються?
— Ні, проте я зробила їх спеціально напіввідчиненими, щоб можна було зазирнути усередину.
— З чого створена ялинка та фігурка Санти біля будиночка?
— Теж з пряникового тіста, яке після випікання я розмалювала за допомогою глазурі.
— Казково виглядають сніжинки…
— Вони створені з айсингу (білково-цукрової глазурі). Насправді айсинг дуже просто зробити, вводячи у білок цукрову пудру. Важливо дотримуватись пропорції: один білок на 200 грамів цукрової пудри. У білок поступово вводимо пудру, перемішуючи ложкою, і додаємо сік лимону — буквально кілька крапель. Далі за допомогою кондитерського мішка малюємо різні візерунки. Тут ви можете проявити свою фантазію.
«З пряникового тіста можна зробити пряники у формі ялинок, сердечок, черевичків, хаток, зайчиків…»
— Який смак та аромат пряникового будиночка?
— Він неймовірний, бо у тісті найароматніші прянощі: кориця, імбир, кардамон та гвоздика. Основним інгредієнтом тіста, звісно, є мед .Ще я додаю трішки какао. З такого ж тіста можна зробити і пряники у формі ялинок, сердечок, черевичків, хаток, зайчиків…
— Які ще можуть бути смаки пряникових ласощів?
— Це залежить від інгредієнтів, які додаються. Наприклад, дуже популярним є шоколадний смак.
— Поділитесь рецептом з читачами?
— Залюбки. Саме за ним я створила пряниковий будиночок для моєї донечки.
Духмяні пряники до Дня святого Миколая
ПЕРША МАСА:
- Вода -100 мл
- Цукор — 225 г
- Мед — 225 г
- Масло вершкове — 80 г
- Борошно пшеничне — 75 г
- Кориця мелена — 8 г
- Імбир сушений мелений — 8 г
ДРУГА МАСА:
- Борошно пшеничне — 75 г
- Борошно житнє — 75 г
- Розпушувач — 10 г
- Какао — 15 г
ДЛЯ ПОЄДНАННЯ ОБОХ МАС
- Яйце — 1 шт. (+ 1 жовток)
ГЛАЗУР :
- Білок — 2 шт. (80 г)
- Цукрова пудра — 400 г
- Сік лимона, харчовий гелевий барвник
Приготування:
1. 100 г цукру висипаємо на суху сковороду і чекаємо, доки він карамелізується, далі вливаємо 100 г окропу (ллємо по краю пательні, ні в якому разі по центру), далі досипаємо залишок цукру (125 г), перемішуємо, додаємо мед та масло, корицю та імбир. В гарячу масу (70 градусів) всипаємо 75 г пшеничного борошна та залишаємо вистигнути.(тісто має бути рідке).
2. Далі беремо 75 г борошна пшеничного та 75 г житнього, розпушувач (10 г) та какао (15 г) та перемішуємо.
3. В нашу першу масу додаємо яйце та вводимо поступово другу суміш. Далі вимішуємо готове тісто у борошні (50/50 житнє та пшеничне), ділимо навпіл, завертаємо у харчову плівку та кладемо у холодильник. Використовуємо через добу.
Вирізаємо пряники за допомогою формочок та випікаємо протягом 10 хвилин при 180 градусах.
Глазур:
У білки поступово вводимо цукрову пудру та перемішуємо ложкою або міксером на найслабших обертах, додаємо сік лимону та гелевий харчовий барвник.
Прикрашаємо охолоджені пряники.
«Навіть маленький пряник може для когось стати особливим подарунком на все життя»
— Чи можна приготувати барвники з овочів чи фруктів?
— Так. Основою для рожевого та малинового кольорів може стати сік буряка, для фіолетового — сік чорниці або чорної смородини, для зеленого — чай матча. Жовтий барвник можна приготувати, використовуючи куркуму.
— Як правильно зберігати пряники?
— Термін їх зберігання, якщо вони запаковані, до місяця.
— Які ще смаколики варто було б приготувати, на вашу думку, до Дня святого Миколая?
— Найрізноманітніші. Для мене особисто День святого Миколая асоціюється з печивом, рогаликами, цукерками та мандаринами. Чудова ідея для тих, хто не має часу, — приготувати штрудель з маком та журавлиною з готового листкового тіста. Також у продажу зараз є готова макова начинка. Залишиться додати родзинки, горіхи та журавлину. На 300 г тіста візьміть 800 г макової начинки і по 100 г родзинок, горіхів та мороженої журавлини. Начинку загортаємо у тісто, змащуємо жовтком з молоком та випікаємо 30−40 хвилин при температурі 180 градусів. І смачного!
— Чи може солодкий подарунок подарувати дитині та дорослому відчуття дива?
— Незалежно від віку нам усім хочеться див та затишку, і ці відчуття нам дарують такі гарні традиційні свята. Нехай хоч на один день, але ми стаємо щасливішими. А дарувати подарунки — це ще більше щастя, аніж їх отримувати. У всякому разі для мене особисто. Якщо ти маєш можливість зробити когось хоч трішки щасливішим, то це треба робити! Навіть маленький пряник може для когось стати особливим подарунком, який закарбується у пам'яті на все життя.
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Фото з альбому Оксани Вознюк56
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