День святого Миколая вже не за горами. Отож, діти з нетерпінням чекають на подарунки. Приємним сюрпризом є незвичайні солодощі. Це можуть бути гарні ароматні пряники та пряникові будиночки . Вони не тільки смачні, а й дарують малечі чимало яскравих незабутніх емоцій. Створення таких ласощів — філігранна робота, яка потребує часу та натхнення. Але коли солодощі вже готові, це неймовірні відчуття. Залучайте до процесу створення зимових ласощів дітей. Вони будуть вам допомагати з великим задоволенням. І такі чудові миті дитинства пам’ятатимуть все своє життя. Приготувавши смаколики, пригощайте ними рідних та близьких, даруйте їм радісні емоції. У інтерв’ю «ФАКТАМ» львівська кулінарка Оксана Вознюк розповіла про секрети створення святкових ласощів до Дня святого Миколая та поділилась рецептами.

«Всі хочуть з таким солодким дивом сфотографуватись, зазирнути усередину, скуштувати…»

— Вже незабаром у кожен будинок прийде світле свято святого Миколая, і пряники стануть одним із бажаних смаколиків для малюків, — говорить Оксана Вознюк. - Свій перший будиночок я створила десять років назад. Процес надзвичайно клопіткий, бо потребує багато часу, але кінцевий результат того вартий. Щоб створити пряниковий будиночок, попередньо потрібно зробити ескіз на папері, а далі перенести його на тісто та випікати. А вже потім з’єднувати деталі.

ВІДЕО ДНЯ

Мій будиночок — маленька копія справжньої хатинки з вікнами та дверима. У ньому навіть є світло. Усередину я помістила лампу, що працює від батарейки. «Скло» у вікнах виготовлене з кольорових льодяників і тому при освітленні композиція виглядає справді казково. Пряникові будиночки завжди викликають чимало емоцій як у дітей, так і у дорослих. Всі хочуть з таким солодким дивом сфотографуватись, зазирнути усередину, скуштувати…

— Двері у будиночку відчиняються?

РЕКЛАМА

— Ні, проте я зробила їх спеціально напіввідчиненими, щоб можна було зазирнути усередину.

— З чого створена ялинка та фігурка Санти біля будиночка?

РЕКЛАМА

— Теж з пряникового тіста, яке після випікання я розмалювала за допомогою глазурі.

З пряникового тіста можна створити і такі чудові ялинки

РЕКЛАМА

— Казково виглядають сніжинки…

— Вони створені з айсингу (білково-цукрової глазурі). Насправді айсинг дуже просто зробити, вводячи у білок цукрову пудру. Важливо дотримуватись пропорції: один білок на 200 грамів цукрової пудри. У білок поступово вводимо пудру, перемішуючи ложкою, і додаємо сік лимону — буквально кілька крапель. Далі за допомогою кондитерського мішка малюємо різні візерунки. Тут ви можете проявити свою фантазію.

«З пряникового тіста можна зробити пряники у формі ялинок, сердечок, черевичків, хаток, зайчиків…»

— Який смак та аромат пряникового будиночка?

— Він неймовірний, бо у тісті найароматніші прянощі: кориця, імбир, кардамон та гвоздика. Основним інгредієнтом тіста, звісно, є мед .Ще я додаю трішки какао. З такого ж тіста можна зробити і пряники у формі ялинок, сердечок, черевичків, хаток, зайчиків…

— Які ще можуть бути смаки пряникових ласощів?

— Це залежить від інгредієнтів, які додаються. Наприклад, дуже популярним є шоколадний смак.

— Поділитесь рецептом з читачами?

— Залюбки. Саме за ним я створила пряниковий будиночок для моєї донечки.