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2025 року індексацію та розрахунок пенсій проводитимуть за новою формулою: що пропонують у Кабміні (відео)

17:47 7 грудня 2024
Пенсії в Україні

В Україні Міністерство соціальної політики презентувало новий проєкт пенсійної реформи. З 2025 року пенсії мають планують індексувати за новою формулою. Вона базуватиметься на мінімальній і середній зарплаті, пише На Пенсії.

Так, індексація пенсій у березні нового року відбуватиметься за старими правилами. Перший перерахунок пенсій за новою формулою відбудеться у липні. З 2026 року березнева індексація також відбуватиметься за цим оновленим механізмом.

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Розрахунок пенсії базуватиметься на мінімальній і середній зарплаті та складатиметься з двох частин:

1. Базова частина — становитиме 30% від мінімальної зарплати після вирахування податків.
2. Страхова частина — визначатиметься у балах, що залежать від трудового стажу та рівня зарплати.

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За кожен місяць роботи із середньою зарплатою працівник зможе заробити 10 балів. Отже, за 35 років стажу при середній зарплаті можна накопичити 4200 балів (120 балів на рік).

Кількість балів визначатимуть на основі сплачених внесків:

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• Сплачені внески з вашої зарплати ділять на внески із середньої зарплати та множать на 10.
• Якщо зарплата дорівнює середній, за місяць нараховується 10 балів.
• За зарплату, що вдвічі перевищує середню, нарахують 20 балів, а за зарплату вдвічі нижчу — 5 балів.

Як писали «ФАКТИ», деяким пенсіонерам можуть виплатити пенсію на пів року наперед.

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