Викреслити всі ці роки: відома шеф-кухарка відверто розповіла про своє бажання (фото)

Відома шеф-кухарка, переможниця проєкту «МастерШеф» Ліза Глінська, яка нещодавно вразила відвертістю, зізналася у своїх почуттях. На своїй сторінці у соціальній мережі вона виклала святкові світлини та звернулася до підписників. За словами Лізи, вона скучила за новорічними святами, які не хотіла собі дозволяти останні роки.

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«Так захотілось Нового Року… ялинки, мандаринів, подарунків, снігу, гірлянд… дозволити собі свято», — написала Ліза.

Переможниця проєкту “МастерШеф” Ліза Глінська

Підписники шеф-кухарки підтримали її у коментарях і поділилися своїми відчуттями напередодні новорічних свят.

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«Мені цього року зовсім не хотілось, а потім я взяла наборчик ручних прикрас хендмейд у знайомої, вчора зайшла у першу новорічну студію і хоч ненадовго відчула радість», — поділилася своїм досвідом підписниця.

«Так гарно, які ми були щасливі без війни», — написали шанувальники.

«Третій рік буду це свято не вдома, і не хочеться зовсім „цього всього“… хочеться викреслити всі ці роки війни, болю, та страждань нашого народу», — поділилися почуттями підписники.

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Раніше відома шеф-кухарка вразила мережу своїми світлинами.

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