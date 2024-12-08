Стало відомо, хто вмовив Трампа зустрітись із Зеленським у Парижі

Новообраний президент Дональд Трамп провів тристоронню зустріч в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом України Володимиром Зеленським, на якій обговорив війну в Україні та шляхи її припинення. Це перша зустріч Трампа із Зеленським після перемоги новообраного президента на виборах.

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Зустріч відбулася в той час, коли Трамп готується через шість тижнів вступити на посаду і розпочати дипломатичний процес, спрямований на припинення війни між росією та Україною, пише видання Axios.

Видання зазначає, що Макрон останніми днями працював над тим, щоб переконати Трампа, який приїхав в Париж на відкриття собору Паризької Богоматері, відреставрованому після пожежі, провести спільну зустріч із Зеленським. Про це повідомили два джерела. Одне з них зауважило, що спочатку Трамп неохоче погоджувався на зустріч, але врешті-решт погодився.

Інше джерело, знайоме з ходом зустрічі, повідомило, що вона тривала 45 хвилин і була «хорошою і плідною». Джерело також повідомило, що остаточне рішення про проведення тристоронньої зустрічі було прийнято незадовго до цього.

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Зеленський сказав, що вони обговорили ситуацію на місцях і «справедливий мир», а також домовилися продовжувати працювати разом і підтримувати зв'язок.

Після зустрічі Трамп закликав в соцмережі до негайного припинення вогню в Україні, аби «зупинити це божевілля».

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