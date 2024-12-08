Збиралися вкрасти сина Ротару: в Мережі з’явились подробиці зйомок фільму з участю Примадонни та Софії Михайлівни

В радянські часи Алла Пугачова після виступів у Прип'яті та інших концертів користувалася довірою керівництва країни.

Тому коли вона заявила про бажання зніматися у фільмі з групою «Рецитал», її затвердили без проблем, а режисером фільму виступав тодішній чоловік співачки Олександр Стефанович. Зйомки стартували на початку серпня 1980 року, а закінчилися вже у вересні. Про це пише авторка одного з блогів на LiveJournal.

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Спочатку художник картини м'яко порадила Пугачовою змінити вбрання, яке являло собою довге чоловіче пальто і маленький жіночий капелюшок, що не гармоніювало і взагалі не відповідало образу героїні. У відповідь співачка почала ображати художницю, а Стефанович надіслав залагодити конфлікт другого режисера Валентину Ковальову. Але Алла, скандалячи, порвала тій лацкан пальто. Олександр нарешті втрутився, співачка жбурнула камінь у його машину та розбила скло.

Обурена знімальна група на чолі зі Стефановичем вирушила до гендиректора «Мосфільму» і заявила, що знімати Пугачову вони не будуть ні під яким соусом, настільки вона нестерпно поводиться. Умовляння не допомогли, і директор порадив запросити на роль не менш відому співачку Софію Ротару.

Спочатку із пропозицією нічого не вийшло, Софія відмовилася. Справа в тому, що вона відновлювалася аж після двох операцій на голосових зв'язках і почувала себе огидно. Стефанович та сценарист картини Олександр Бородянський розкинули мізками та змінили сценарій. Тепер він був співзвучний емоціям самої Ротару: головній героїні, співачці, загрожує втрата голосу після важкої хвороби, їй забороняють співати, але вона все одно співає, загалом були сильні драматичні переживання, що викликали відгук у Софії.

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Алла ж була шокована, дізнавшись, що замість неї зніматиметься її суперниця по естраді. Пугачова, яка звикла до того, що скандальні сцени сходили їй з рук, вибачилася перед Ковальовою, але Стефанович був непохитний і повертати скандалістку не збирався. Та ходила і до гендира студії, але той сказав їй, що в нього вперше за все життя такий випадок — відмова колективу працювати з актором, і він проти колективу не піде.

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Пугачова саме тоді написала сумні пісні «Коли я піду» та «Ідучи — йди», а в інтерв'ю піднесла свою версію зникнення з фільму «Рецитал».

Звичайно, було б цікавим поєднання: у кадрі Ротару, а звучать пісні Пугачової, чи не так? Однак і від пісень Алли Стефанович відмовився. Музику написав Олександр Зацепін, запропонований Софією. Окрім того, взяли пісні «Машини часу».

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На той час Юрій Андропов, який перебував біля керма КДБ, створював ручну опозицію, не зважаючи на стару культуру. Рокери були у молоді в моді, і восени 1979 року «Машина часу» стала першою в СРСР рок-групою, якій скрізь було включене зелене світло, дозвіл виступати перед широкою публікою і гастролювати будь-де, купаючись у грошах і славі.



Цікаво, що в устах Михайла Боярського і Софії Ротару, які виконали пісні «машиністів», тексти втратили натяк, що містяться в них, на жахливий радянський режим, що душить волелюбних творців. Слова чудово відбивали особисту драму головної героїні, і композиції перетворилися на звичайні естрадні шлягери.

Фільм перейменували, він став називатися «Душа». Змінили й ім'я героїні з Ганни (так звали персонажа Пугачової у картині «Жінка, яка співає») на Вікторію Свободіну. Зйомки розпочалися 13 травня 1981 року в Москві, а продовжились у Ялті.

Там сталася вже кримінальна історія, яка, на щастя, не призвела до трагедії. Злочинець спробував викрасти 11-річного сина Ротару, щоб здобути викуп. Хлопчик гуляв біля свого будинку, коли зловмисник спробував засунути його в свою машину і відвезти, але дитина відчайдушно чинила опір і втекла. Злочинця, до речі, не одразу, але зловили. Співачка, переживаючи за сина під час пошуків негідника, нікого не підвела, і зйомки пройшли за планом, після Ялти продовжившись у Ризі та Клайпеді.

Прем'єра «Душі» відбулася 16 травня 1982 року, а глядачі та преса тепло прийняли картину, яка сприяла зростанню популярності Софії Ротару, що заспівала пісні, які здобули успіх у вдячних глядачів.

Також нагадаємо, що раніше до ностальгії вдалася і сама Ротару — вона показала фото своєї мами, якої не стало 1997 року.

Фото з соцмереж

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