Тренд — плюшевий ведмедик у новорічному декорі: сподобається і дітям, і дорослим

Плюшевий ведмедик, історія створення якого дуже цікава, є символом ніжності, доброти, зворушливої турботи та тепла. Така м'яка іграшка може бути ідеальним подарунком на Новий рік для близької людини незалежно від її віку. Також плюшевий ведмедик може чудово виглядати в інтер'єрі як частина святкового декору.

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Наприклад, пов'яжіть йому бантик з дощику або шарфик — і посадіть біля ялинки. Дуже красиво виглядатиме плюшевий ведмедик у новорічному вбранні — наприклад, в'язаному светрі та шапочці з помпоном. Помістіть його на комод, зробивши частиною святкової композиції з ялинових гілок із яскравими кулями.

Мініатюрний вінтажний ведмедик може стати прикрасою ялинки або інтер'єру в ретро-стилі.

Ведмедик може бути як бурим, так і білим. Останній асоціюється зі снігом та льодом.

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Добре казкове ведмежа може бути у декорі святкового текстилю або посуду, і точно нікого не залишить байдужим.

Плюшевих ведмедиків люблять як діти, так і дорослі, яким він нагадує про щасливе дитинство. Ця м'яка іграшка завжди викликає позитивні емоції, які є дуже важливими для кожної людини.

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Додамо, що нинішнього сезону дитячі іграшки — тренд у новорічних подарунках для дорослих.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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