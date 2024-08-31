«Отримала зворотній ефект»: Меган Маркл шкодує про деякі гучні заяви

Герцогиня Сассекська сенсаційно зачинила двері у королівське життя у 2020 році разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі. А переїзд пари за кордон спричинив серйозний розрив, який триває й досі.

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«Меган шкодує про певні заяви, які вона зробила, — сказала королівська експертка і коментаторка Кінсі Скофілд. — Вони були сприйняті не так, як вона очікувала, і деякі з її коментарів призвели до зворотного ефекту».

Як пише Nypost, Меган Маркл, за словами королівської експертки, шкодує про те, як драматично пройшов її вихід з королівської сім'ї.

«Вони з принцом Гаррі глибоко шкодують про королівські расистські суперечки. Меган хотіла, щоб їхнє інтерв'ю Опрі Вінфрі було присвячене її психічному здоров'ю. І я думаю, що Меган пошкодувала про те, що сіла за стіл переговорів, тому що вона надала нескінченні коментарі для своїх критиків», — каже Скофілд.

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Під час інтерв'ю Опрі Маркл і Гаррі розповіли, що члени королівської сім'ї висловлювали занепокоєння з приводу темного кольору шкіри малюка Арчі.

Зараз 43-річна Меган проживає в розкішному особняку вартістю 14 мільйонів доларів у Монтесіто, штат Каліфорнія, разом з Гаррі та двома дітьми. Крім того, вона створює вражаюче бізнес-портфоліо, яке вже налічує близько 10 брендів, в які вона інвестувала. Зовсім недавно колишня актриса розповіла New York Times, що вона також інвестувала в Cesta Collective — бренд сумок, заснований жінками. Інвестиції йдуть в тандемі з власним бізнесом Маркл, брендом стилю життя під назвою American Riviera Orchard, який вона, як повідомляється, сподівається випустити до кінця цього року.

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«Я б описала особисте життя Меган в Каліфорнії як ізольоване, але структуроване, — сказала Скофілд в інтерв'ю виданню. — Ні для кого не секрет, що я можу бути її другом… Вона, як правило, тяжіє до людей, які можуть їй щось запропонувати, сприяти досягненню її особистих цілей. Вона також потребує довіри й приватності. Її група друзів невелика. Вона дружить з місцевими жителями Монтесіто, оскільки ви ніколи не знаєте чиїсь зв'язки або статус. Кожен у Монтесіто досягнув чогось значного, щоб мати можливість називати його своїм домом».

Експертка зауважила, що не очікує, що Маркл повернеться до Великої Британії найближчим часом:

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«Для Меган важливо, щоб здавалося, що вона рухається далі, і драма залишилася позаду. Але це не відповідає дійсності. Те, що Гаррі й Меган повертаються до Великобританії, не зустрічаючись з членами королівської сім'ї і не визнаючи їх, лише нагадує світові про їхню відчуженість. Це привертає ворожі заголовки. Я думаю, що є бажання повернути цю аудиторію у Великобританії, але Гаррі нещодавно сам сказав, що не відчуває себе в безпеці, привозячи дружину на батьківщину».

На думку експертки, якщо American Riviera Orchard стане добре «змащеною машиною», Меган знайде радість у цій роботі.

Нещодавно колишня дружина принца Ендрю Сара Фергюсон надіслала «чітке повідомлення» принцу Гаррі та Меган Маркл на тлі їхнього розриву з королем Чарльзом та принцом Вільямом.

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