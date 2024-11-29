У нього повністю американський акцент: шанувальники помітили цікаві зміни у принці Гаррі

Герцог Сассекський та його дружина Меган Маркл попрощалися з королівськими обов'язками понад чотири роки тому. Тоді вони вирішили переїхати до США й оселитися під сонячним небом містечка Монтесіто, штат Каліфорнія. Саме тут вони будуть зустрічати Різдво цьогоріч. Гаррі відкрито говорив про свою радість від життя в Штатах з дружиною і двома дітьми, 5-річним Арчі та 3-річною Лілібет. Правда діти зовсім не спілкуються зі своїми королівськими родичами.

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В інтерв'ю Good Morning American ще в лютому він заявив, що «любить кожен день» в США. Тепер шанувальники вважають, що життя в Штатах позначилося на Гаррі та що у нього з'явився американський акцент. Під час двохвилинного скетчу з Джеллі Роллом, знятого в нью-йоркському тату-салоні East Side Ink, шанувальники звернули увагу на те, що Гаррі також використовує американські приказки, пише видання Marca.

«Британський акцент принца Гаррі звучить більш розмито», — написав один шанувальник. А інший додав: «У нього тепер повністю американський акцент».

Ще один написав: «Схоже, що принц Гаррі втрачає свію британську вимову».

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Відео за участю Гаррі було знятий для просування «Ігор Нескорених» (The Invictus Games). У ньому Гаррі використовує кілька американських приказок, називаючи майстра татуювання «чувак». Далі він заявляє: «Ти набив своє ім'я на моїй шиї», — підвищуючи голос наприкінці речення, як це зазвичай роблять у США.

Водночас ширяться чутки про негаразди в сім'ї Сассексів. Так, днями Меган Маркл опублікувала заяву, в якій не згадала принца Гаррі.

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