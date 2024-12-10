Сніг і тумани триватимуть недовго: синоптикиня порадувала новим прогнозом погоди

Україна нині перебуває під впливом потужного циклона, який разом із атмосферними фронтами визначатиме вологу та хмарну погоду не лише у вівторок, 10 грудня, але й наступного дня.

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Пройдуть практично повсюди мокрий сніг та дощ, пише синоптикиня Наталка Діденко.

На заході та півночі місцями імовірні ожеледь та налипання мокрого снігу. Також зберігатиметься невисока видимість на дорогах через хмарність та опади.

Температура повітря і вночі, і вдень залишатиметься поблизу нуля градусів, лише вдень, і тільки у південній частині країни та в Криму буде тепліше (на материковому півдні — до +9 С, в Криму до +12 С).

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У Києві у середу очікується дощ, часом мокрий сніг, протягом доби температура повітря близько нуля.

У четвер, 12 грудня опадів в Україні поменшає, температура повітря трохи знизиться, а впродовж 13−14 грудня в більшості областей України очікується відчутне похолодання до помірних морозів. Проте такий холод триватиме недовго і вже з 15 грудня очікується нова хвиля потепління.

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А поки що у Київській міській військовій адміністрації закликають до максимальної обережності на дорогах.

«10 грудня в Києві — налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що згідно з попереднім прогнозом синоптиків початок 2025 року очікується теплішим за норму на 5 градусів. Взагалі ж взимку 60% днів мають бути теплішими за норму.

Фото Наталії Діденко

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